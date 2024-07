Chystáte se na výlet a ještě přesně nevíte, kam vyrazit? Nebo už máte základní představu, ale zbytek tras budete vymýšlet až na místě nebo den předem? Řešení a praktickou pomoc má Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR), která disponuje nepřeberným množstvím materiálů a brožur. Ty jsou dostupné v tištěné verzi zejména na infocentrech, ale především kompletně na webové stránce www.jiznicechy.cz pod odkazem "materiály ke stažení".

Řadí se mezi ně edice Památky v jižních Čechách i motoprůvodce, který je připravený buď jako celek, nebo rozdělený podle jednotlivých turistických oblastí. Zmínit můžeme také návrhy na aktivní dovolenou, své zájemce mají i běžecké trasy a stále oblíbenější jsou trasy pro seniory na elektrokolech. Najdete zde brožuru s trasami pro vozíčkáře, jižní Čechy ve filmu, židovské památky, rybářské nebo myslivecké zážitky, lázně a relaxace či pohodový venkov.

close info Zdroj: JCCR zoom_in Cyklomapa Landštejn, Česká Kanada.

Brožury jsou rozdělené také tematicky, aby měly bližší zacílení a turisté v nich našli to, co potřebují. Proto je dobré využít vodácké mapy Vltavy či Otavy, mapy pivních stezek, dále přehled rozhleden nebo znovuzrozených památek. Samozřejmostí jsou ty nejčastější druhy turistiky, tedy pěší a cyklo.

Právě pro návštěvníky na kole jsou jižní Čechy dlouhodobě obrovským lákadlem. Odpovídá tomu i nabídka vydaných map či jiných materiálů. Nově jsou k dispozici tematické cyklomapy, které se zaměřují na dálkovou cykloturistiku, horskou či rodinnou i zážitkovou cyklistiku nebo silniční okruhy. Stále širší povědomí mají i trasy z evropské sítě cyklotras s názvem Eurovelo 13, a to konkrétně úseky Šumava – Lipensko, Novohradské hory a Česká Kanada. Z pěších výletů mohou zájemci vybírat hned ze 33 zpracovaných tras napříč regionem. „Brožury a mapy jsou u návštěvníků stále oblíbené a také užitečné. I proto se snažíme jejich nabídku tvořit co nejvíce pestrou a zajímavou. Aktuálně jsou novinkou tematické cyklomapy, ve kterých si každý najde své. To samé platí také o řadě brožur s pěšími výlety. A protože se svět vlastně stěhuje do dlaně, všechny materiály nabízíme snadno a dostupně právě online ke stažení zdarma,“ potvrzuje Petr Soukup, ředitel JCCR.

close info Zdroj: JCCR zoom_in Jižní Čechy z výšky.

Celkový počet materiálů vydaných JCCR šplhá už přes stovku. Notná část z nich je k dispozici v různých jazykových mutacích. Angličtina a němčina jsou běžné, ale třeba edice „Jižní Čechy perla České republiky“ je k přečtení kromě češtiny hned v dalších devíti jazycích. Překlady do angličtiny a němčiny jsou dostupné zejména pro všechny nejnovější brožury a materiály.

Tištěné propagační materiály jsou distribuované do turistických informačních center po celých jižních Čechách. Online jsou k dispozici na webu: https://www.jccr.cz/media/brozury-a-vydane-materialy, nebo společně s dalšími tipy na výlety i na webu https://www.jiznicechy.cz/.

Jana Píchová, Jihočeská centrála cestovního ruchu