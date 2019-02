Obrazovky s dotykovými displeji, prodej regionálních produktů, ale především čistý a moderní design. Takové by mělo být po rekonstrukci informační centrum v Hluboké nad Vltavou. K jeho opětovnému otevření by mělo dojít 1. března.



Tomáš Jirsa, starosta města Hluboká nad Vltavou, uvedl, že se jedná o první rekonstrukci po více než deseti letech. „Vypsali jsme výběrové řízení, do kterého se přihlásili dva zájemci, jeden z Českých Budějovic, jeden místní. Jelikož podporujeme hlubocké podnikatele, dali jsme to místnímu občanskému sdružení, které vede David Šťastný,“ vysvětloval.



Ten uvedl, že jejich cílem bylo úplně změnit koncept infocentra. „Bude tu nový pult, který se momentálně vyrábí, přibudou tu dotykové displeje, čtyři obrazovky, na nichž pojedou videa z Hluboké,“ nastínil David Šťastný budoucí podobu.

Tím navíc v proměně hlubockého infocentra končit nechtějí.



Otevírat budou prvního března



Hluboká nad Vltavou – Do nové sezony v lepším. To mají v plánu v Hluboké nad Vltavou. První turisty letošní sezony tu už za pár dní uvítají ve zrekonstruovaném informačním centru. Jeho znovuotevření je naplánované na 1. března.



Chybět při něm nebude starosta města Tomáš Jirsa, který uvedl, že se jedná o první velkou rekonstrukci za posledních deset let. „Věřím, že to bude jedno z nejhezčích infocenter v jižních Čechách,“ dodal.



DOTYKOVÉ OBRAZOVKY

Důvěru vložil do rukou místního podnikatele Davida Šťastného, který se svým občanským sdružením vyhrál výběrové řízení na rekonstrukci informačního centra. Nutno říct, že se do toho pustil pěkně z gruntu. „Budou tu nová světla, ozvučení na toaletách, pult, který se vyrábí,“ přibližoval David Šťastný tu méně náročnou část rekonstrukce. Ta náročnější se týká informačních technologií. „Přibudou tu také dotykové displeje. Jeden bude dokonce venku, takže i když bude infocentrum zavřené, lidé budou moci pořád získat potřebné informace,“ vysvětloval David Šťastný.



MAPY I PIVO

Dodal, že uvnitř budou další čtyři obrazovky, na kterých bude možné zhlédnout videa s turistickými cíli jak na Hluboké, tak i Budějovicku. Chybět nebudou ani informace od místních hoteliérů s jejich nabídkami a aktuální obsazeností. „V zadní části potom budou takzvané top cíle, které se můžou měnit na základě ročního období,“ nastínil s tím, že se chtějí ve větší míře zaměřit také na prodej suvenýrů. „Půjde nejen o prodej magnetek nebo map, ale rádi bychom zde nabízeli lokální produkty jako třeba pivo z místního pivovaru, slivovici vyráběnou v nedalekých Poněšicích, trička a další,“ uvedl.



Pokud jde o interiér infocentra, na tom David Šťastný spolupracoval s architektem Davidem Smrčkou. „Spolupracujeme spolu dlouho, už od té doby, co byl ještě na škole. Dělá pěkné věci, navíc je to Hlubočák, takže k tomu má nějaký vztah,“ nešetřil chválou.

Současně s tím doplnil, že tím rekonstrukce infocentra nekončí. V plánu je i nová fasáda a markýza, přibýt by měly venku také stolečky a židle.



Celkem vyšla rekonstrukce na 700 tisíc korun, zhruba 360 tisíc dalo město, které je provozovatelem informačního centra, zbytek vítězné občanské sdružení.