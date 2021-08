Do zapomenutí upadala historická tvrz v osadě Pasovary nedaleko Světlíka. Řada obyvatel regionu ani netuší, že na Českokrumlovsku tvrz Pasovary existuje. Nyní už jsou to ruiny, ale z pobořených zdí se vzhůru pořád vypíná – podobně jako v osadě Tichá – kamenná hranolovitá věž.

Pasovarské tvrzení u tvrze v zaniklé osadě Pasovary. | Foto: Deník/Zuzana Kyselová

Zříceninu tvrze postupně čím dál více zakrývala vegetace, ale poslední dobou je kolem ní živo. Její další osud vzalo do svých rukou společenství lidí, kteří založili spolek z Pasovar. Jejich cílem a snahou je zabránit další devastaci areálu tvrze, zachránit, co se dá, a co půjde, obnovit. A tato snaha se netýká jenom samotné tvrze, ale i domů, které stávaly kolem ní a po nichž zbyly většinou jenom hromady kamení zarostlé stromy a trávou.