„Mělo by to být zhruba sedmdesát míst,“ říká Ivo Machálek s tím, že pro Vodňanskou ulici a okolí by to bylo vítané posílení kapacit. Demolice kotelny má vyjít na tři milion korun, následné úpravy přibližně na další dva miliony. Ve hře je i možnost, že by se ve svahu parkoviště stavělo jako patrové, což by ještě zvýšilo počet míst.

Projekt bytů

Z dalších plánů jmenuje starosta stavbu multifunkčního hřiště, kde ale město čeká na dotaci a projekt bytové výstavby. Byty mohou vzniknout v někdejších kasárnách a v objektu bývalé ubytovny Blanice. Podle starosty se ale v zastupitelstvu rozhodlo také o přípravě stavby nového domova pro důchodce – zatím o projektové přípravě. A bude zřejmě nutné mezi dvěma velkými investicemi volit, jak připomíná Ivo Machálek, se sedmdesáti miliony na investice na rok nejsou možnosti neomezené, když se něco musí dát třeba i na nutné opravy.

Zvedli rozpočet

V Trhových Svinech letos na poslední chvíli navyšovali podle starostky Věry Korčakové rozpočet o 35 milionů kvůli připravované opravě kotelny. Požár vyřadil z provozu část umožňující spalování štěpky a nyní se musí spalovat plyn. I za cenu úvěru chce město kotelnu uvést do plně provozuschopného stavu, protože ceny plynu vylétly nepříjemně nahoru.

K největším investicím rozpočtu ve výši 236 milionů korun bude patřit rekonstrukce úpravny vody v Otěvěku. „Máme tam svoje vrty. Vloni se zakázka vysoutěžila,“ říká Věra Korčaková a připojuje, že se akce chystá už několik let. „Doděláváme vodovod a kanalizaci na Svaté Trojici,“ doplnila další investici Věra Korčaková a dodala, že na jaře se také město pustí společně s Jihočeským krajem do opravy Dělnické ulice, kudy vedla objížďka při nedávné rekonstrukci Trocnovské ulice.

V Hluboké nad Vltavou plynou nyní peníze hodně do technické infrastruktury. Vloni dokončili stavebně podle starosty Tomáše Jirsy investici do skládky komunálního odpadu za 40 milionů, letos ji ale ještě budou doplácet. „Zajistili jsme tím Hlubokou na dalších třicet let,“ říká ohledně ukládání komunálních odpadů Tomáš Jirsa.

Už mají povolení

Největším projektem tohoto roku je stavba nové čističky odpadních vod řádově za 100 milionů korun. Bude se stavět úplně nová, protože ta současná se v podstatě při rozrůstání Hluboké ocitla už v širším centru města. „Už máme stavební povolení,“ uvedl hlubocký starosta s tím, že pomoci by měla dotace a město je připravené vzít si i úvěr. Hospodaření minulého roku přitom Hlubočtí skončili s přebytkem 50 milionů korun.

Další velkou investicí městské kasy bude rekonstrukce Ruské ulice v Zámostí, kde sídlí mateřská škola, za 14 milionů korun. „Kompletně se obnoví, voda, plyn, povrchy,“ naznačuje Tomáš Jirsa rozsah prací.

Schodek kryjí z účtu

Dokončování infrastruktury zaměstná i Rudolfov, kde rekonstruují sběrný dvůr. „Rozpočet už máme schválený. Schodek kryjeme zůstatkem na účtu,“ říká starosta Vít Kavalír a doplňuje, že příjmy očekávají ve městě 49,6 milionu korun a výdaje plánují 55,2 milionu korun. Zmíněný sběrný dvůr představuje investici za 12 milionů. „Dodělávat ho budeme teď, aby byl v dubnu připravený. Chceme mít otevřeno čtyři dny v týdnu,“ říká Vít Kavalír. Díky finanční injekci bude značně vylepšeno vybavení dvora, který je nyní přístupný jen dva dny v týdnu.

Z dalších výdajů zmínil rudolfovský starosta projekt na nový sál v bývalých stájích v areálu barokního zámečku, kde dnes sídlí soukromé firmy nebo městský úřad. Realizace ale bude záviset na dotaci. Pokračovat budou i úpravy hřbitova, kde se podle Víta Kavalíra plánuje třeba obnova zeleně a nové vybavení.