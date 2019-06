Týn nad Vltavou – Vyhovuje vám kvalita a pestrost nabídky jídel? Kvalita a nabízený sortiment nápojů? Jste spokojeni se servisem a obsluhou? Prostředím restaurace? Odpovídala cena kvalitě? Na tyto a další otázky odpovídají občané města a jeho návštěvníci v anketě, v níž si vyberou k hodnocení gastro služeb jeden ze 17 podniků, u něhož rovněž zmíní klady, doporučí vylepšení.

Nápad zjistit, co se lidem líbí, co ne, co se dá zlepšit, vzešel z komise zastupitelstva pro cestovní ruch. Podle její členky a pracovnice informačního centra Michaely Slepičkové se chodí turisté na „íčko“ ptát, kde se dá v Týně dobře najíst. „Teď jim mohu poradit jen podle sebe, aby šli do nového Restaurantu Hugo. Po vyhodnocení ankety získáme objektivní názor, že za výborné jsou považovány třeba tři restaurace. Ty ostatní budou mít motivaci ke změně,“ vyložila Michaela Slepičková cíl šetření. Před spuštěním ankety on-line, na facebooku a v papírové podobě na infocentru a na pokladně Sokolovny informovala o záměru všechny podnikatele, jichž se týká, a vysvětlila, že všem jde o dobrou věc – zkvalitnění služeb. Je dobré vědět, že lidé např. dávají přednost restauracím s dětským koutkem či vyhledávají ty s venkovním posezením.