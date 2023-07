Obyvatelé Týna nad Vltavou i návštěvníci města budou provizorní stavbu používat zhruba rok. Výš proti proudu je vidět rekonstruovaný most a níže po proudu pak starý železný most. Důvodem oprav velkého mostu na hlavní silnici je jeho špatný stav. Zůstat by měly jen pilíře. Odstraněné budou všechny vrstvy vozovky. Do mostu zatékalo, asfaltová vozovka se zjevně prohýbala a oprava byla nezbytná.

Ušetří kolony

Investorem je Jihočeský kraj, kterému most patří. Kraj oproti původním plánům vylepšil náhradní most, takže může sloužit dopravě obousměrně a dostal i chodník pro pěší. Úprava akce si vyžádá navýšení nákladů o více než 23 milionů korun. Jak upozornil už dříve jihočeský hejtman Martin Kuba, rozhodl se kraj k tomuto kroku zejména proto, aby lidé nemuseli čekat v nekonečných kolonách u jednosměrného průjezdu řízeného střídavým semaforem. Podle Martina Kuby se totiž do nákladů nemá započítávat jen stavební materiál, ale také čas lidí, kteří čekají v kolonách. A jednosměrné mostní provizorium, kde by se jezdilo na semafory, by kolony určitě způsobovalo. Nárazově se ovšem kvůli snížené rychlosti a pomalejšímu nájezdu na most mohou menší kolony i tak vytvářet.

Uzavírku v Husovce bude policie více hlídat, pozor na další omezení

Zakázka je specifická tím, že jedna firma má vše projektovat i realizovat. Ve výběrovém řízení uspělo Sdružení EUROVIA -SMP-Most Týn – EUROVIA CZ a.s., Praha a Stavby mostů a.s., Praha.

Pro cyklisty

Město Týn nad Vltavou se bude podle starosty Karla Hladečka na akci podílet úpravami předpolí mostu. Na novém mostu totiž přibude prostor pro cyklisty, a pokud by se zřídily nové cyklostezky, musel by se kvůli tomu změnit i prostor v těsném okolí mostu. „Máme před dokončením studii na předpolí mostu,“ zmínil Karel Hladeček. Radnice bude řešit i přeložky některých sítí.

Otáčivé hlediště v Krumlově navštívil prezident. První za 65 let

Aktuální svedení dopravy na provizorní most si vynutilo i dopravní změny. Například Žižkova ulice na Malé Straně, která je jinak celá jednosměrná, bude nyní zčásti obousměrná. „Po dobu rekonstrukce mezi novým mostem a provizorním mostem,“ vysvětlil Karel Hladeček s tím, že bližší informace i o dalších změnách najdou občané na webu města.

Objížďka přes dálnici

Objízdné trasy pro nákladní automobilovou dopravu jsou vedené přes České Budějovice a Veselí nad Lužnicí s využitím D3. Nebo západní směr přes most přes Vltavu u Podolí (Temešváru) a Písek a opět přes České Budějovice. Náhradní most je pro Týn zásadní věcí, protože jinak neexistuje alternativa spojení přes řeku a stavba by znamenala objížďky i pro osobní dopravu v řádu desítek kilometrů. „Předcházející vedení Týna si dalo náhradní most jako požadavek. Bez toho by to pro město bylo nemyslitelné,“ zdůraznil už dříve pro Deník Karel Hladeček.

Dokončení rekonstrukce mostu se odhaduje do srpna 2024. Jihočeský kraj by měl za rekonstrukci zaplatit přibližně 200 milionů korun.