Jen části pilířů zůstaly v Týně nad Vltavou ze starého mostu na hlavním silničním tahu do Českých Budějovic. Jinak nezbylo ze starého mostu nic. Rekonstrukce trvala rok. Když kolem poledního začal 15. července 2024 obnovený most znovu sloužit, nabídl nový asfalt, chodníky i zábradlí. Vše držící nad vodou díky 12 ocelovým nosníkům.

Generální rekonstrukci zaplatil Jihočeský kraj, rozhodli o ní jihočeští zastupitelé kvůli různým vadám v těsnění nebo nerovnostem vozovky. Rekonstrukce byla hotova za jeden rok. „Snažíme se, aby dopravní stavby v jižních Čechách odsejpaly,“ zdůraznil při otevření nového mostu jihočeský hejtman Martin Kuba a doplnil, že si na této akci kraj vyzkoušel jednu z věcí, které se snaží prosazovat: že nejlepší nemusí být to nejlevnější řešení. Zmínil to v souvislosti s náhradní dopravou.

Dřevěný most udělali širší

Když se investice chystala, ještě za minulé krajské koalice, bylo v plánu postavit provizorní most s jedním jízdním pruhem a přes řeku se po náhradním mostu mělo jezdit kyvadlově. To by byl podle Martina Kuby další velký zásah do života města i všech, kteří most používají a už se museli v minulých letech vyrovnávat s omezeními při stavbě teplovodu z Temelína do Budějovic. „Proto jsme rozhodli o tom, že provizorní most bude plnohodnotný, se dvěma jízdními pruhy a chodníkem pro pěší. Důležitý byl ušetřený čas všech, kteří most používali,“ řekl Martin Kuba, který vzápětí ocenil stavbaře i další, kteří se na akci podíleli, za dodržení termínů a odvedenou práci.

Most je dlouhý 130 metrů, široký 13,6 metru a vede po něm silnice II/105 spojující Budějovice s Bechyní nebo Milevskem. Při rekonstrukci se také uplatnilo zadání zakázky metodou vyprojektuj a postav, takže vítěz soutěže připravil projekt pro stavební povolení a stavbu také provedl. Za 230 milionů korun s DPH rekonstrukci uskutečnilo sdružení Eurovia CS a Stavby mostů. Do září 2024 by měly podle ředitele českobudějovického závodu Eurovia CS Pavla Vrby ještě trvat bourací práce na provizorním dřevěném mostu.

Zbývají práce v předpolí

Město nyní chystá podle starosty Karla Hladečka ještě navazující práce třeba na napojení cyklostezky, protože na novém mostě přibyly i pruhy pro cyklisty. A v předpolí i některé přeložky inženýrských sítí. Zároveň s rekonstrukcí se ale nedaly provádět. Postupně také dojde ve spolupráci s krajem k obnově vozovek, které se využívaly jako objízdné trasy. „Otevření opraveného mostu je významný den pro město, protože je to jediná spojnice pro vozidla mezi pravým a levým břehem Vltavy. Lidé velmi kvitovali, že se pracovalo i o víkendech a o svátcích."

Menší změny se dotknou i dopravního značení v lokalitě. Končící uzavírku uvítají řidiči nákladních vozidel, protože kamiony musely jezdit objížďkou až přes Budějovice a dálnici D3.

Při zkoušce osm náklaďáků

Zkoušky nosnosti rekonstruovaného mostu se konaly v červnu. Podle ředitele společnosti Stavby mostů Luboše Lobíka při nich vjelo na most osm automobilů o váze přes 30 tun. Na most může vjet vozidel o váze 32 tun „kolik se jich vejde“. Řečí oficiálního značení je most bez omezení tonáže. Projekční práce jsou dílem projekční kanceláře Sagasta. Ředitel ateliéru silničních a mostních staveb Sagasty Vít Hoznour k zátěži dodal, že most unese i jedno vozidlo o váze 160 tun v dráze.

Rekonstrukce mostu 28. října byla pozorně sledována i obyvateli Týna nad Vltavou od loňského července, kdy se postavil provizorní most. Pozornost poutalo bourání staré železobetonové konstrukce mohutnými demoličními stroji, osazování dvanácti ocelových nosníků speciálním jeřábem o velké nosnosti i práce na nové mostovce.

Po několik týdnů ještě bude řeka v Týně nad Vltavou nabízet výjimečný pohled na tři mosty včetně starého železného.

Obyvatelé města se chodili dívat na demolici mostu na hlavní silnici a fotografovali si ji na památku. Přitom i vzpomínali. „V roce 1968 už byl železobetonový most postavený, ale ještě nebyl otevřený. Přesto už jsme po něm chodili. Když přijeli Rusové, asi ho ještě neměli v mapách, stáli dole u staršího mostu, na nový si napřed netroufli,“ líčil zážitky staré přes půl století u mostu vloni při začátku demolice jeden z přihlížejících. Nakonec ale podle něj byli ruští vojáci první, kdo začali nový most používat.

