Chodby v Týně se otevřou už v sobotu

Týn nad Vltavou - (Video) Gumovky, pláštěnky a v ruce také můžete mít malou baterku. Ale hlavně se to chce pořádně skrčit. To vše zažijí ti, kteří se vydají do nově zpřístupněných podzemních chodeb v Týně nad Vltavou.

Ve čtvrtek je starosta Karel Hájek oficiálně představil a otevřel. Ale pro veřejnost se brány do podzemí otevřou až v sobotu, při Letních slavnostech města.

Chodby budou otevřené denně od 10 do 16 hodin. Děti ve věku 3 až 6 let nebudou platit nic, mezi 6 a 15 lety vstupné činí 30 korun. Od 15 let věku se bude platit 50 korun. Slevy mají i držitelé průkazu ZTP. Skupinky maximálně deseti lidí budou v chodbách doprovázet každou hodinu průvodkyně.

Vznik gotických chodeb se datuje do 15. století, tehdy sloužily především jako slepy a spíže měšťanských domů. Ale dodnes se odborníci dohadují, proč je předci vltavotýnských obyvatel vlastně propojili. V Týně nad Vltavou jsou dokonce ještě jedny známé podzemní štoly.

„Jeden podzemní systém je na území bývalého vltavotýnského hradu a druhý je ten, ve kterém se právě nacházíme,“ naznačila Martina Sudová z městského muzea. „Bohužel nad vltavotýnským podzemím visí řada otazníků. Dnes nevíme, jak chodby vznikly. Ve většině měst to vznikalo postupným propojováním měšťanských domů, což ovšem v případě našeho města neplatí,“ zdůraznila Sudová.

„Dvě studny, které tam jsou, právě napovídají tomu, že by se mohlo jednat o jakýsi vodní systém, který měl odvodňovat severní část náměstí a zároveň zásobovat město pitnou vodou. To je jedna z variant,“ uvedla Sudová s tím, že další možnost hovoří o tom, že by se v minulosti mohla pod Týnem nad Vltavou těžit nějaká neznámá surovina. „To je ale z oblasti science fiction,“ usmála se historička.

Z geologického hlediska jsou chodby ručně vytesávány v biotipické pararule.

Autor: Petr Lundák