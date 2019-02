Týn nad Vltavou - Ples FK Olympie si v posledních letech získal v Týně nad Vltavou značnou popularitu a stal se oblíbenou součástí týnské plesové sezóny.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Redakce

Letošní již šestý ročník se pod titulem 1. BEST OF ples Olympie vracel do své historie a hostům nabídl výběr toho nejlepšího, co se na předchozích pěti plesech událo. Do týnské Sokolovny si našlo cestu více než 250 hostů, kteří se za hudebního doprovodu kapely MP3 bavili až do časných ranních hodin.



1. BEST OF ples Olympie dostál svému názvu a servíroval hostům osvědčené body programu – předtančení místních orientálních tanců, „marešovské“ zahájení plesu v podání Studia Olympie nebo půlnoční překvapení, kdy fotbalisté FK Olympie ztvárnili babky z komedie Slunce, Seno. Hosté se mohli pobavit pózováním ve fotobudce, po většinu času však převážná část osazenstva řádila na tanečním parketu. „Kapela MP3 to rozbalila ve velkém stylu. Hráli už na našich prvních třech plesech, nyní se po třech letech vrátili a byla to zase jízda. Od začátku to odpálili a na parketu bylo narváno ještě po druhé hodině ranní,“ pochvaluje si atmosféru moderátor ze Studia Olympie Jaroslav Brom. On a jeho parťáci Daniel Brom a Vlastimil Švík se i pošesté ujali koncepce i uvádění celého plesového večera. „Nikdo jiný ples Olympie nemoderoval, tudíž v rámci motta BEST OF nebyla jiná možnost, než abychom ples moderovali znovu my,“ usmívá se Daniel Brom.



Na organizaci letošního ročníku se výrazně podílel také výbor FK Olympie. „Jsme rádi, že se vedení klubu takto angažovalo, především pánové Meidl a Vařil odvedli skutečně dobrou práci,“ doplňuje třetí z moderátorského tria Vlastimil Švík.



1. BEST OF ples Olympie korunoval také krále králů a královnu královen. Prestižní ocenění si v konkurenci dvou dalších vítězných párů z minulých let odnesli především díky brilantnímu valčíku Jan Liška a Simona Mrhálková. „Má loňská královna Amela Pandur se nemohla dostavit, musel jsem tedy sehnat náhradu a Simča byla opravdu skvělá volba,“ radoval se z ocenění Jan Liška, mimochodem záložník FK Olympie.



Celá Olympie a její fanoušci nyní jen doufají, že v jarní části sezóny bude týnský fotbal alespoň takovou radostí, jako byl podařený 1. BEST OF ples. A Jan Liška by mohl mezi soupeři tančit jako král fotbalových trávníků. Uvidíme na jaře.



Jaroslav Brom