Zdroj: Deník / Markéta TrubkováCharitativní akce Deníku s názvem Kabelkový veletrh má letos již sedmý ročník, který se koná v obchodním centru IGY v Českých Budějovicích.

Cílem je posbírat co nejvíc dámských kabelek. Nemusí být nové, stačí ty, které už nenosíte. Někdo jiný by je ještě mohl využít a symbolická cena, kterou za ně na veletrhu zaplatí, půjde na podporu talentovaných dětí. Do veletrhu vybíráme také tašky pánské a bižuterii.