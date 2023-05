V Novohradské ulici, která je výpadovkou z Českých Budějovic na Trhové Sviny a Nové Hrady, začala dostavba kruhové křižovatky nad dálnicí D3. Řidiče čeká v následujících týdnech dočasné zůžení na jediný jízdní pruh.

Stavba dálnice v místě budějovické Novohradské ulice, výpadovky na Trhové Sviny. | Foto: Deník/Edwin Otta

Od 1. 5. do 31. 5. se totiž budou provádět stavební úpravy při dokončování jednotlivých větví kruhového nadjezdu nad vznikající dálnicí D3. Velký kruháč bude mít ramena pro směry České Budějovice, Staré Hodějovice, Trhové Sviny/Nové Hrady a Vidov.

Podle Adama Kolouška z tiskového oddělení Ředitelství silnic a dálnic ČR dojde v souvislosti s prováděním prací na jednotlivých etapách stavby k omezením v provozu v okolí budované okružní křižovatky. "Provoz bude veden jedním jízdním pruhem kyvadlově pomocí provizorní světelné signalizace. Po ukončení částečné uzavírky bude provoz opět veden obousměrně bez výraznějších omezení," uvedl Adam Koloušek. "Za komplikace způsobné prováděním stavebních prací se řidičům, a hlavně obyvatelům Nových a Starých Hodějovic předem omlouváme," doplnil Adam Koloušek.

Volno na Včelnou

Jiná změna čeká na řidiče od 3. 5. 2023 u Včelné. Kvůli plánované opravě bude od 3. května 2023 úplně uzavřen železniční přejezd ve Včelné na trase mezi Včelnou a Boršovem. Současně dojde k uzavření silnice mezi Včelnou a Boršovem, ale v koordinaci se stavbou Jižní tangenty.

Pro spojení mezi Českými Budějovicemi a Včelnou už by měl proto začít také od 3. května 2023 fungovat kruhový objezd na Jižní tangentě na okraji katastru krajského města. Část Včelné a Boršov nad Vltavou za železničním přejezdem budou zpřístupněny z Lidické po kruhovém objezdu a dále po místních komunikacích obcí Včelná a Boršov nad Vltavou pro vozidla do 3,5 tuny. MHD do Boršova bude vedena po Jižní tangentě na silnici I/3. Práce na přejezdu mají skončit do 30. května 2023.

OBRAZEM: Na dálničním obchvatu Českých Budějovic už se pokládá asfalt

Řidiči by především měli věnovat pozornost místnímu dopravnímu značení. I při uzavření železničního přejezdu na Včelné do 29. 5. 2023 bude komunikace Jižní tangenty mezi okružními křižovatkami na konci Lidické a na silnici I/3 využívána nyní pouze pro autobusovou dopravu a rovněž bude využívána stavbou pro vývoz přebytečné zeminy.

Podle Hany Brožkové, tiskové mluvčí krajského úřadu, se ke 3. květnu vrátí do svých původních jízdních řádů veškerá autobusová doprava, kterou postihla omezení při stavbě kruhové křižovatky mezi Včelnou a Českými Budějovicemi. "Věříme, že její otevření zlepší dopravní situaci v této části města Českých Budějovic a i okolních obcí," doplnila Hana Brožková. Jižní tangenta jako celek se má otevírat na konci června.