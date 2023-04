Kritici plánované dostavby budějovického kulturního domu Slavie připravili třídenní akci a shánějí fotografie na výstavu.

Čtvrteční komentovaná prohlídka budějovické Slavie. Prohlédnout si ji můžete ještě v pátek. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

V jihočeské metropoli kritici plánované dostavby a rekonstrukce Slavie připravili vedle petice i třídenní program, který nabízí veřejnosti třeba prohlídky budovy, kterou čeká zásadní proměna. Podle pořadatelů, k nimž patří architekt Vojtěch Vít nebo Šárka Kosová, která vede školské vzdělávací programy, se chystá v sobotu i koncert na letní scéně u Slavie. Vystoupit by měla Pavlína Jíšová nebo kapela Třetí míza.

Město připravilo zásadní rekonstrukci a dostavbu Slavie, která by měla zvýšit kapacitu a nabídnout lepší zázemí pro kulturní akce. Vítězný projekt vzešel z architektonické soutěže, kterou pořádalo ještě minulé vedení radnice a peníze na investici schválilo i zastupitelstvo. Výběrové řízení už také určilo, kdo by mohl stavbu realizovat. Výsledek výběrového řízení už čeká jen na poslední potvrzení, které by měla v pondělí 24. dubna vyřknout rada města.

Spor o charakter dostavby

V poslední době ale přibývá kritiků rekonstrukce. Ti upozorňují na výjimečně zachovalou tělocvičnu s dřevěným stropem a galerií. Právě tělocvična je dostavbou ohrožena. Spor se v podstatě vede o to, jestli byla akce připravena s dostatečným respektem k historickým hodnotám budovy. Radnice se opírá o to, že má všechna potřebná vyjádření, včetně památkového odboru magistrátu. Část nákladů má uhradit i dotace z Národního plánu obnovy, kterou přislíbilo ministerstvo kultury. Také ministerstvo pro Deník už dříve zdůraznilo, že projekt pečlivě prozkoumalo a vyhověl všem požadavkům na přislíbení dotace.

Zřejmě tedy Budějčáci dostanou v příštích dnech poslední možnost projít si kulturní dům v jeho současné podobě, než se hlavní sál otočí o 90° a na jihovýchodním nároží přibude dostavba s velkými plochami skla. Kdo má chuť nechat Slavii nějaký vzkaz, může využít právě připravenou akci ve Slavii nebo donést na sobotní výstavu fotku. Aby se rekonstrukce stihla v termínu potřebném pro udělení dotace, měla by začít v květnu. Slavie byla jako spolkový dům postavena před 150 lety.

Srdce bijí pro Slavii

Vstup zdarma

Pátek 21. dubna:

9 - 14 h „Cesta do srdce Slavie“, vzdělávací programy pro školy, objednání na adrese: sarka.kosova@email.cz

16.30 h komentovaná prohlídka pro veřejnost, sraz před hlavním vchodem do Slavie

Sobota 22. dubna:

15 h koncert na letní scéně u Slavie: Pavlína Jíšová, Marotha & Tomáš Vávra – Vávrovanka, Jitka Charvátová akustic, Třetí míza, Deep Purple South Bohemia revival