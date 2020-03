Klasická parkovací plocha u stadionu českobudějovického Dynama by se v dohledné době mohla proměnit. Podle náměstka primátora Viktora Lavičky už útvar hlavního architekta prověřuje, jaké možnosti zde nabízí územní plán.

Radnice by ráda přidala jedno nebo dvě patra dalších stání k nynější jednoduché asfaltové ploše. U stadionu Dynama by mohl vzniknout podobný parkovací objekt, jaký se nedávno postavil u českobudějovické nemocnice.

Projekt je součástí větších úprav parkovacího systému, které mají být hotové v příštích dvou letech. Vedení města také zahájilo výběrové řízení na dodavatele závorového systému k parkovišti na Senovážném náměstí. Tam už je delší dobu zavedeno placené stání. Ale aby mohl být v budoucnu předáván do chystaného celkového informačního systému aktuální počet zaplněných míst, měly by tu ještě být instalovány závory.

Postupně mají závory doplnit všechna podobná městská parkoviště, třeba i u Dynama.

Za prací, na úřední jednání, do škol, na nákupy nebo třeba na výlet přijíždí každý den do Českých Budějovic tisíce lidí. Velká část z nich autem. I spousta obyvatel města se denně využívá při svých cestách automobil. A parkování není jednoduché.

Radnice proto chce nabídnout motoristům do dvou let komplexní naváděcí systém na velká parkoviště. Podle náměstka primátora Viktora Lavičky by už na příjezdu do města a pak i na hlavních tazích v Budějovicích ukazoval, kde jsou volné plochy a napovídal, jak se tam dostat.

O tom, že současná situace není ideální, svědčí třeba zkušenost Michaely Kolešové z Protivína. „Parkuji buď v centru mimo zóny, na chvilku v nákupáku nebo o víkendech tam, kde zóny neplatí,“ líčí mladá řidička a připojuje, že když je to možné, snaží se ale nechat auto třeba na sídlišti, kde se nic neplatí. „Záchytné parkoviště jsem ještě nevyužila. Poslední dobou je to pro lidi, co nejsou z města horší. Všude jsou zóny, závory nebo automaty a já mám pak problém zaparkovat, když musím něco rychle řešit,“ dodává Michaela Kolešová.

Vylepšení parkovacího systému v jihočeské metropoli už začalo třeba zprovozněním velké odstavné plochy v Jírovcově ulici. A další navýšení kapacit se chystají. Aktuálně například budějovické zastupitelstvo schválilo změnu územního plánu lokality u sportovní haly ve Stromovce. Jak říká Viktor Lavička, chystá se zde stavba parkovacího domu. „Způsob realizace bude novinkou. Zhotovitel připraví projekt a stavbu i postaví,“ upozorňuje Viktor Lavička a dodává, že momentálně má radnice k dispozici studii budoucího objektu, kterou ale ještě čekají úpravy.

Jedná se také o spolupráci se soukromými subjekty. „V tuhle chvíli máme ústní dohodu i se soukromými subjekty, pokud se zapojí budeme rádi,“ dodává Viktor Lavička k předběžným ujednáním s provozovateli IGY nebo parkovacího domu u E.ONu.

Českobudějovická radnice chce vytvořit záchytné parkoviště i pro autobusy, které dnes vozí turisty do hotelů v historickém centru města, kde nemohou trvale stát. V ulici Na Dlouhé louce by se měl stavět patrový parkovací objekt poblíž Kauflandu. Sloužil by ale nejen autobusům, nýbrž i osobním automobilům.