Zastávky MHD na českobudějovickém Senovážném náměstí a jejich okolí čeká proměna.

Prostor zastávek městské hromadné dopravy na Senovážném náměstí před Metropolem chce radnice vylepšit. “Plochy současných zastávkových pruhů a nástupní hrana jsou v nevyhovujícím stavu, proto je nahradí betonové panely s kaselskými obrubníky, které se už v praxi osvědčily. Upraveny budou i navazující chodníkové plochy. Zároveň dojde k frézování komunikace v úseku mezi ulicemi Dukelská a Žižkova. Součástí stavebních úprav je také obnova veřejného osvětlení a nasvětlení přechodu přes Lidickou ulici v křižovatce s ulicí Dukelská,“ říká k investici za 9,4 miliony korun náměstek primátora Petr Holický.

Práce budou zahájeny v pondělí 31. srpna a na místě bude omezený provoz – uzavírka zastávkových zálivů a přilehlého jízdního pruhu, proto budou od pondělní 10 hodiny dočasně přemístěny zastávky MHD Metropol směrem k mostu přes Malši u objektu KD Slavie.

Řidiči musejí počítat s tím, že velmi frekventovaná vozovka bude po většinu stavby zúžena a práce omezí různým způsobem také provoz v křižovatce ulice Na Sadech s Žižkovou třídou.

Chystaná úprava křižovatky ulic Na Sadech, Žižkova a Karla IV. spočívá v jejím rozšíření tak, aby stávající vyhrazený jízdní pruh pro autobusy byl napojen přímo do křižovatky. „Tím se zlepší průjezdnost vozidel MHD křižovatkou. Úprava umožní také souběžnou jízdu vozidel ve směru od Metropolu i z Žižkovy ulice k Lannově třídě. Nově budou moci vozidla MHD ve směru od Metropolu k Lannově třídě využít pravý odbočovací pruh do Žižkovy ulice i pro přímý směr, obdobně jako na Mariánském náměstí. To umožní snadnější výjezd vozidel MHD ze zastávky před Metropolem,“ říká náměstek primátora Petr Holický s tím, že přitom bude opraven vodovodní řad v místě stavby a posunuto trakční trolejové vedení.

Součástí stavby budou i úpravy světelné signalizace včetně napájecích kabelů. Celkově tato investice vyjde na 9,6 milionu korun. Práce začnou koncem srpna a skončí v listopadu 2020,“ dodává náměstek. Dokončovací práce si vyžádají přechodnou úpravu provozu včetně dočasných uzavírek, které by měly proběhnout v rámci dvou po sobě následujících víkendů koncem října a v listopadu.