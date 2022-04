Podle primátora Jiřího Svobody je hlavním cílem dopravních úprav zklidnění centrální části Českých Budějovic. Platné by mohly být už od léta. Tisíce aut projíždějících ze severu ulicí U Černé věže na jih ulicí Biskupskou tradiční budějovickou zkratkou přes náměstí Přemysla Otakara II. by tak mělo být minulostí. Rada města očekává, že by zmizelo z centra až 40 % současné tranzitní dopravy. Ta je přitom pro nejhodnotnější část města zbytečnou zátěží.