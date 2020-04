Stavební práce budou mít na svědomí i odklon autobusů MHD. Kvůli úplné uzavírce železničního přejezdu mezi Kněžskými Dvory a Hrdějovicemi budou od pondělí 6. dubna 2020 od 0.00 hodin do odvolání všechny spoje českobudějovické linky 6 MHD obsluhující Hrdějovice obousměrně odkloněny po objízdné trase ulicemi Nemanická, Pražská třída, Jubilejní a dále ulicí Nemanická v obci Hrdějovice.

V Hrdějovicích byl do 3. dubna 2020 uzavřen přejezd v Nemanické ulici. Od 4. do 9. dubna se chystá uzavírka přejezdu u Kněžských Dvorů. | Foto: Deník/ Edwin Otta

Po dobu trvání tohoto opatření bude obousměrně zrušena zastávka Kněžské Dvory - sokolovna. Zastávka Kněžské Dvory - točna (ve směru Hrdějovice) bude přemístěna o cca. 30m do prostoru autobusového obratiště v Kněžských Dvorech, odkud budou spoje pokračovat na objízdnou trasu do Nemanické ulice. Zastávka Hrdějovice, U Školy (směr Č. Budějovice) bude přemístěna o cca. 50m na objízdnou trasu do ulice Nemanická. Zastávka Hrdějovice, U Školy (směr Hrdějovice) bude dočasně bez náhrady zrušena.