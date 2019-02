Do budoucna Budějovičtí plánují i proměnu nedaleké kruhové křižovatky přímo u obchodního domu.

Náměstek primátora František Konečný uvedl pro Deník, že práce za zhruba 4,7 milionu korun zajistí firma Strabag. Akce má začít 25. března a skončit za 90 dnů.



Podle mluvčího dopravního podniku Viktora Lavičky u Kauflandu zastaví autobusy na linkách 7 a 15, které tudy běžně jezdí, pouze obslouží jednu zastávku navíc.



Spoje linky 15 vozí cestující mezi Papírenskou ulicí nedaleko od nemocnice kolem Výstaviště na sídliště Šumava a Vltava. Linka číslo 7 spojuje budějovické sídliště Máj s Rožnovem, Včelnou a Boršovem nad Vltavou.



Podél Dlouhé louky začnou stavbaři v březnu vytvářet zálivy pro nové zastávky MHD. Jak potvrdil náměstek českobudějovického primátora František Konečný, do budoucna je v plánu i úprava kruhové křižovatky, která je spojnicí Dlouhé louky se silnicí směřující ke Kauflandu a ulicí Na Sádkách vedoucí do Čtyř Dvorů.



Jak bude křižovatka v budoucnu vypadat, zatím není zcela jasné. „Jsou zpracované studie s několika variantami, které budeme posuzovat. Pak zadáme realizační projekt,“ vysvětlil František Konečný. Doplnil, že rekonstrukci, jejíž termín zatím není znám, bude provázet i stavba chodníků. František Konečný naznačil, že v plánu jsou i další úpravy prostranství u Kauflandu. Zástupci města už hovořili například o záměru poskytnout pro účely parkování celou plochu podél Dlouhé louky mezi Kauflandem a výstavištěm.

František Konečný nepředpokládá, že by se úpravy dotkly současných stromořadí v ulici Na Sádkách.

