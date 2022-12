Bude dlouhý přes sto metrů a pomůže překonat přírodní biotop mezi Pěnským rybníkem a rybníkem Křivonoska. Řeč je o speciálním visutém mostu, který v těchto dnech instalují technici nedaleko Hluboké nad Vltavou. Následně na něj umístí horkovodní potrubí propojující Jadernou elektrárnu Temelín a České Budějovice, kam budou směřovat dodávky pro Teplárnu České Budějovice. Aktuálně mají energetici hotovo 22 z celkových 26 kilometrů horkovodu. První dodávky tepla jsou plánovány do konce roku 2023.

Vznikající visutý most je možné pozorovat v těsném sousedství silnice z Českých Budějovic do Týna nad Vltavou. „Stavba mostu vyplynula z územního řízení. Prakticky stejný aktuálně stavíme i poblíž vlakového nádraží Hluboká nad Vltavou a ještě jeden, výrazně kratší, povede přes Bezdrevský potok. Až na tyto tři výjimky je celé potrubí umístěno přibližně metr a půl pod zemí,“ upřesňuje Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

Betonové pylony

Vlastní most povede osm metrů nad terénem. Jeho základem jsou dva betonové pylony ve tvaru „V“ spojené dvěma hlavními 113 metrů dlouhými lany. Každé přitom vydří tah až 1640 MPa, obrazně řečeno by udrželo přibližně 350 osobních vozidel. Na tyto lana bude pomocí speciálních táhel zavěšena 39 tun vážící ocelová mostovka, na které budou umístěny obě potrubní trasy horkovodu. Součástí konstrukce jsou i speciální větrolamy, které budou celý most chránit před rozkmitáním při silném větru.

Oba betonové sedmnáctimetrové pylony mají technici už dokončené. V minulém týdnu instalovali visutá lana a zpětné závěsy. V těchto dnech běží usazování vlastní mostovky. „To probíhá po částech. Jednotlivé části pomocí speciálního jeřábu zavěšujeme na visutá lana. Každý díl budou držet čtyři táhla. Celkem takto zavěsíme dvacet částí, které budeme průběžně propojovat,“ popisuje Petr Průka, koordinátor stavby za ČEZ. Na mostovku teprve bude položeno potrubí.

Do konce roku

Na stavbě jsou aktuálně využívány i dva autojeřáby firmy Hanyš. "Mohou vysunout rameno až do výšky 60 metrů," uvedl vedoucí pobočky jižní Čechy Vít Vejčík a připojil, že stroje mají nosnost 120 a 230 tun.

Mostní konstrukci chtějí technici dokončit do konce roku, vlastní instalace potrubí pak proběhne na začátku roku příštího. Práce se ale budou odvíjet i od povětrnostních podmínek. Stejnou instalaci technicky zopakují ještě na nedalekém potrubním mostě u hlubockého nádraží, a to začátkem příštího roku. Podle Marka Svitáka, tiskového mluvčího Jaderné elektrárny Temelín, bude ještě třetí menší most přes Bezdrevský potok. Nyní na stavbě průběžně pracuje celkem na 150 lidí na několika úsecích. Teplovod bude ukončen předávacím místem pro Teplárnu České Budějovice na sídlišti Vltava. Na trase je několik čerpacích stanic, z nichž jedna se právě vystrojuje technologií. "První dodávky předpokládáme v sezoně 2023/2024," uvedl Marek Sviták.

Díky výjimečné technické stavbě bude moci za rok získat bezemisní teplo přibližně třicet tisíc obyvatel Českých Budějovic.

Visuté mosty patří mezi odolné a osvědčené konstrukce. Aktuálně nejdelší, s rozpětím přes 2000 metrů, spojuje břehy průlivu Dardanely v Turecku.