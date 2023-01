Procentuálně vzato byla v malé vísce účast nižší než je průměr v republice. Voliči tam ale mají jasno, téměř sedmdesát procent z nich volilo expremiéra Andreje Babiše. V počtu absolutních hlasů tam dostal 44 ze 64 odevzdaných. Do druhého kola chtěli Želnavští poslat Danuši Nerudovou, které odevzdali devět hlasů. Petr Pavel jich získal sedm. Pod dvou voliči dali Pavlu Fischerovi a Jaroslavu Baštovi. Druhé kolo je sice ještě před námi, ale jak v Želnavě dopadne je více než jasné. "Ti, kteří by mohli volit jiného kandidáta než Babiše, k volbám zase nechodí," komentuje situací účetní obce.

Petra Tržilová je jednou ze dvou zaměstnanců Obecního úřadu Želnava, a tak je také při volbách zapisovatelkou volební komise. Jejich výsledek ji nepřekvapil. Ale zdůvodnit ho nedokáže. Snad prý lze drtivé vítězství Andreje Babiše přisoudit jen tomu, že ho lidé znají jako premiéra minulé vlády. Generál Pavel je pro lidi osobou neznámou. To, že by se někdo bál případného válečného sporu, do kterého by mohl bývalý voják jako prezident republiky vstoupit, není vůbec téma. Andrej Babiš se ale v obci u Lipna nikdy neukázal a lidé ho tak znají jen z novin a televize. "Je jedno, jestli za Babiše nebo někoho jiného. Babiš nám přidal peníze k důchodu," pronáší žena v důchodovém věku, která peláší obcí se psem neznámé rasy.

Želnava leží v nadmořské výšce 775 metrů a během léta je obec plná cyklistů. Směřují nejen do nedaleké Nové Pece a odtud pak dál ke Schwarzenberskému plavebnímu kanálu, ale také do Rakous či Bavorska. V zimě tam jde ale jen ztěžka potkat živou duši, dětské hřiště je během pracovního týdne prázdné, u bytovky se líně povaluje strakatá kočka a čas od času prosviští na silnici kamion. Projíždějící ovšem upoutá želnavský kostel sv. Jakuba, který je ve směru od Volar vidět už zdálky. "Největší penzion v létě bývá plný, teď je ale zavřený, jeho majitel objekt rekonstruuje," ukazuje Petra Tržilová přes hlavní tah silnice směrem na Českokrumlovsko.

Další z penzionů hned proti budově obecního úřadu je v zimě zavřený už mnoho let. Majitelé nejsou místní a na zimu se vracejí do místa trvalého bydliště. Na zaměstnání v Želnavě nikdo z obyvatel nenarazí. Obecní úřad zaměstnává tři lidi, neuvolněného starostu, účetní a technického pracovníka, který se v zimě stará o úklid sněhu a v létě pak o údržbu celé obce včetně sečení. Občas obec najme brigádníky z řad studentů. Jiná možnost práce ale není. Lidé ze Želnavy jezdí za prací do Volar, Horní Plané nebo do Bavorska. Nejbližší škola a školka jsou v Nové Peci nebo ve Volarech. V Nové Peci je ale malotřídka. Ve volarské školce zase mají déle otevřeno, což maminkám pracujícím na směny vyhovuje více.

Lidé, kteří Želnavou projíždějí dlouho, si mohou ještě pamatovat otevřenou prodejnu se smíšeným zbožím. "Ta už ale několik let nefunguje," říká Petra Tržilová. Na nákup i základních potravin tak všichni musejí do osm kilometrů vzdálené Horní Plané nebo třináct kilometrů daleko do Volar. Bez auta jsou lidé v Želnavě ztracení, i když autobusové spojení není úplně k zahození. Přece jenom se obec nachází na hlavním tahu z Prachatic na Lipno.