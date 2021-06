Kavárny a obchody přímo u vodní hladiny, nebo široké schody k řece, které nahradí dosavadní zábradlí. Takovou podobu by mohla v příštích letech získat českobudějovická nábřeží. Změny se plánují podle náměstka primátora Juraje Thomy podél Malše i Vltavy.

Aktuálně bude radnice v rámci celkového záměru nazvaného Město a voda připravovat podklady pro úpravy úseku Malše mezi Biskupskou ulicí a Kulturním domem Slavie. Radní už na tento týden schválili na projektové přípravy dva miliony korun. Juraj Thoma upozornil, že město se rozhodlo nečekat, až bude v rámci dokončení Vltavské vodní cesty vyřešeno splavnění řeky nad Jiráskův jez. Radnice sama zahájí kroky, které směřují k bližšímu propojení města s Malší a Vltavou.

O zájmu obyvatel jihočeské metropole, aby se radnice tímto směrem vydala, svědčí třeba návrh podaný občany vloni. Jde o lavičky „zavěšené“ přímo nad hladinou v prostoru zahrady u biskupství. Nápad by se mohl realizovat letos, ale záleží ještě na vyjádření některých institucí.

Změny u řek se mají v Českých Budějovicích dotknout také nábřeží u parku v Dukelské ulici, kde se třeba chystá nahrazení nynějšího zábradlí širokými schody k Malši. U Vltavy by pak mezi Dlouhým mostem a Voříškovým dvorem měla vzniknout odpočinková zóna – Sluneční ostrov.

Nábřeží podél Malše a Vltavy chce českobudějovická radnice proměnit společně s Povodím Vltavy a Ředitelstvím vodních cest. „Voda lidi přitahuje,“ zdůrazňuje velký potenciál vodních hladin Juraj Thoma a dodává, že například nábřeží mezi divadlem a Železnou pannou (na velkém snímku) by se mohlo stát stejně oblíbeným a využívaným místem jako dnešní náměstí Přemysla Otakara II.

Město plánuje u vody řadu změn. Právě na zmíněný úsek Malše se nyní bude chystat projekt. Je to první krok pro získání územního rozhodnutí a pak i stavebního povolení. „Stávající zeď nábřeží se rozebere, posune k domům a vznikne nové nábřeží přímo u hladiny,“ popisuje hlavní plánovanou změnu Juraj Thoma. Zatím sice není jasné, kolik by si práce vyžádaly peněz, ani kdy přesně by se měly realizovat. „Určitě to budou desítky milionů korun,“ říká Juraj Thoma. „Ale chceme být připraveni,“ dodává s tím, že projektová příprava je podmínkou pro získání případných dotací. Výhodou bude i pro jednání se státními organizacemi, které se na projektech v Českých Budějovicích mají podílet.

A to například i na záměru nazvaném Sluneční ostrov, který má proměnit pravý břeh Vltavy poblíž Nerudovy ulice. Vypsání veřejné zakázky pod názvem Sluneční ostrov – Jiráskovo nábřeží – schválili českobudějovičtí radní před několika týdny. Zakázku, která má zajistit zpracování zadávacích podkladů pro výběr zhotovitele projektové dokumentace svěřili radní Ateliéru 8000.

„Tento ateliér už zpracoval strategickou studii Město a voda 2020 a teď se tedy zaměří na podrobnější prověření a rozvinutí principů řešení Jiráskova nábřeží,“ říká náměstek primátora Juraj Thoma. „Záměrem bude nalézt vhodnou a realizovatelnou podobu tzv. Slunečného ostrova včetně technického, vodohospodářského i souvisejícího dopravního řešení,“ doplnil Juraj Thoma.

Studie má pro úsek řeky zhruba od vznikajícího mola pro malá plavidla pod Dlouhým mostem po lávku na sídliště Vltava, určit přesnou pozici možných budoucích lávek pro pěší a cyklisty a má také stanovit prostorové uspořádání případné výstavby na obou březích Vltavy. Lokalitu to má oživit s větším využitím potenciálu řeky. „Tak, aby vznikl dnes postrádaný, ale žádoucí těsnější kontakt řeky a nábřeží,“ přibližuje záměry radnice Juraj Thoma.

V rámci naplňování strategického plánu města na období 2017 – 2027 nechalo vedení krajské metropole vypracovat architektonickou studii s názvem „Město a voda 2020“, která si klade za cíl promyslet a navrhnout příležitosti, jež přítomnost říčních toků nabízí. Z časového hlediska rozděluje studie realizaci záměrů na tři úseky: krátkodobé cíle realizovatelné do tří let, např. koupací mola, úpravy břehů a podobně. Střednědobé úkoly realizovatelné v horizontu 3-5 let, např. úpravy slepého ramene, parku Háječek a Krumlovských alejí či revitalizaci a odkrytí Mlýnského náhonu a úpravu parku Na Sadech, a konečně dlouhodobé záměry, tj. realizovatelné za pět více let, které souvisejí zejména s plavbou na Vltavské vodní cestě.