Pěšky, na kole nebo lodí je dostupná nová pivovarská zahrada, nedaleko českobudějovického Malého jezu. Vznikla v areálu pivovaru Samson. Přidá se k už zavedeným podnikům v okolí, ale nabídne zákazníkům nefiltrovaný ležák ze Samsonu. "Ráno se nefiltrované pivo stočí do sudů a odpoledne se naráží," říká Ivan Arsentiev, provozovatel restaurace s tím, že v nabídce jsou i desítka, jedenáctka, dvanáctka nebo Pito a nealkoholické limonády.

"Zařízení má připomínat letní plovárnu z 30. let minulého století. Zákazník by měl mít díky blízkosti řeky pocit, že je na plovárně," dodává Ivan Arsentiev. Občerstvení zastupují chleba se sádlem nebo se škvarky, což mělo v prvních dnech provozu největší úspěch, lze si dát i nakládaný hermelín, brambůrky nebo utopence. Otevřeno je od 14 do 22 hodin.

Vstup vede jen od řeky, z Lidické přes areál pivovaru není možný. Posezení je nyní kryté slunečníky. "Do budoucna se plánuje i pivní stan a pódium pro hudební program, který dolaďujeme. Chceme s ním začít od půlky června," doplnil Ivan Arsentiev.

K Maláku lze přijet i po vodě lodní linkou, která vyplouvá od kavárny Vlnna od středy do neděle v 13.15, 16.15 a 18.15 hodin. "Lze vystoupit už na molu u pivovaru," říká Michaela Parkmanová, manažerka kavárny a koordinátorka plaveb., Člun pojme 12 lidí a jedna jízda stojí 50 korun, zpáteční 100 korun. Pluje se také k Lučnímu jezu a pro ty, kteří mají předplatní kupon na českobudějovickou MHD je doprava zdarma. "Na léto je lepší mít rezervaci," upozorňuje Michaela Parkmanová, že člun bývá často plný a je tedy jistější předem si zajistit místo.

Nové občerstvení, tentokrát na konci nové cyklostezky, je možné odpoledne o víkendech využít i v Boršově nad Vltavou. Na kole se z Českých Budějovic můžete dostat k novému občerstvení přes Planou. A kousek od železničního mostu, než se vydáte na zpáteční cestu nebo dál třeba na Dívčí kámen, můžete využít služeb nově otevřené Oázy.