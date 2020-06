Dostat se po ránu k lékaři na Polikliniku Jih, tedy dnešní EUC kliniku v krajském městě, může být pro řidiče téměř nemožné. Postávají v ulici Matice školské před poliklinikou nebo v Tylově hned za rohem a čekají, až se místo uvolní.

Náměstek primátora Viktor Lavička vidí tuto oblast jako velice složitou. Poliklinika Jih se podle něho stavěla v 70. letech 20. století. „Nikdo nepočítal s tak obrovským nárůstem individuální automobilové dopravy. Osobně jsem s vedením zdravotnického zařízení také jednal, ale nejsou schopni ani sami nabídnout odpovídající parkovací kapacity,“ uvedl. Mluvčí EUC kliniky Eva Hokrová však zdůvodnila, že stávající kapacitu parkování v okolí polikliniky nemohou ovlivnit.

Nepříznivou situaci pro řidiče u EUC kliniky vnímá i Jaroslav Kovář, krajský koordinátor BESIP, který vysvětlil, že počet parkovacích míst před klinikou je nedostatečný, ale situaci nelze řešit podle jeho slov jednoduše. „Problém je letitý a mně nezbývá nic jiného než doporučit lidem, kteří tu možnost mají, aby využívali hromadnou dopravu. I když to v mnoha případech není možné. Zřejmě v minulosti došlo k pochybení, že takový komplex nemá dostatečné vybavení parkovacími místy,“ uznává.

Parkování je možné podle něho za řekou Malší, ale i to může být omezené nebo pro mnohé dost vzdálené. „U EUC kliniky nelze prostor natáhnout. Je tam omezující faktor, řeka Malše,“ poukazuje.

Komplikace u EUC kliniky vnímá obyvatelka města Kristina Fučíková. „Parkování u Polikliniky Jih bylo už od počátku poddimenzované. V době běžných ordinačních hodin je téměř nemožné tam zaparkovat. Řešením by bylo podzemní parkování v komplexu. Měl by je zajistit majitel,“ zamýšlí se. Problém se dotýká i Kateřiny Hůlkové, ředitelky zdejší školky Anglická zahrada. „Situace s parkováním u polikliniky je kritická již několik let, přesto se zdá, že její řešení – tedy bezpečnost a komfort přijíždějících pacientů – jakoby nebyla důležitá ani pro majitele polikliniky, ani pro vedení města,“ říká.

V hustém provozu vídá seniory s holemi, kteří se snaží přejít silnici k poliklinice poté, co je někdo přivezl. „Situaci by řešilo vybudování parkovacích kapacit v blízkosti, rychlým řešením by také byla proměna některých parkovacích míst na místa zastavovací určená pro vystoupení a nastoupení, například kiss and go místa,“ domnívá se obyvatelka.

Auta hlídají kamery

Na řidiče parkující u EUC kliniky dohlíží kamerové vozidlo. Věra Školková, mluvčí českobudějovických strážníků, informovala, že kamery snímají všechny registrační značky zaparkovaných vozidel za účelem zjištění, zda mají řidiči zaplacené parkování. „Co se týká vozidel stojících v jiných místech, jejichž řidiči porušují například dopravní značky zákaz zastavení či stání, stojí na chodníku, stojí neoprávněně na vyhrazeném parkovišti… Tyto přestupky řeší hlídky městské policie,“ shrnula.