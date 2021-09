Na rodeo se v sobotu 4. září můžete podívat u řeky v Boršově nad Vltavou. Akce začíná oficiálně v 10 hodin, ale slavnostní nástup se chystá až ve 12.30 hodin. Podle starosty Jana Zemana jde o ideální podívanou pro celé rodiny. K vidění bude například slalom koní mezi tyčemi, třídění telat podle čísel, chytání do lasa nebo značkování a připraven je i doprovodný program.

Soutěže pro děti v corralu a na louce – skákací hrad, házení podkovou a míčky … vše o drobné ceny. "Rodeo se koná u řeky, což je 4.září pěkná výzva k odstartování dnes tak populárního otužování. Zajištěno je klasické občerstvení, hudba, prodej klobouků," dodává Jan Zeman.

Dalším programem v sobotu 4. září pokračují oslavy třiceti let působení salesiánů v Českých Budějovicích. Dětský den se koná v nejbližším okolí Salesiánského střediska mládeže a Kostela sv. Vojtěcha ve Čtyřech Dvorech (zastávka MHD Vysokoškolské koleje) od 14 do 17 hodin. Připravena jsou tematická stanoviště s úkoly a soutěžemi o hodnotné ceny. Pro větší návštěvníky je připravena exkurze do historie salesiánů ve městě. Na nedělní bohoslužbě v kostele sv. Vojtěcha v 10 hodin se chystá žehnání školních aktovek.