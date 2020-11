U obce Sedlec na Českobudějovicku už finišují práce na rozšíření silnice I/20. Koncem příštího týdne, tedy nejpozději 22. listopadu 2020 už by se mělo místem projíždět bez omezení. Podle Adama Kolouška z oddělení komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR se rozšiřovala křižovatka na vjezdu do obce a také se vybudoval mimoúrovňový přechod silnice I/20 (lávka pro pěší).

"Komunikace I/20 je po dokončení stavby rozšířena na obě strany. To znamená rozšíření jak ve směru na Písek, tak ve směru na České Budějovice. Vjezd do obce Sedlec výrazně změnil podobu. Středový ostrůvek zmizel a byl nahrazen vydlážděnou plochou," přiblížil změny Adam Koloušek. V obou směrech vznikly na hlavní silnici samostatné odbočovací pruhy a také přibyly odpojovací klíny pro odbočování vpravo. "Nové uspořádání by mělo výrazně zvýšit bezpečnost jak při odbočování do obce tak při samotném průjezdu okolo Sedlce. Nová lávka pro pěší pak zajistí bezpečný přechod silnice," dodal Adam Koloušek.

Na místě budou i nadále pokračovat dokončovací práce, které by už však neměly řidiče výrazně omezovat.

O výstavbu lávky, která je otevřena už několik týdnů, už obec usilovala řadu let. Místo je totiž podle starosty Jaroslava Houby pro pěší velmi nebezpečné a přecházení přes frekventovanou vozovku bylo skutečným hazardem. Obec už v minulosti docílila alespoň zajíždění linkových autobusů do Sedlce, ale za silnicí stále zůstává například sportovní areál. "Jezdí tu dvacet tisíc aut denně,“ popisuje Jaroslav Houba situaci v nebezpečném místě.

Piloty pro lávku sahají do hloubky 8 – 12 metrů podle konkrétního místa a budoucího zatížení. Nejvíce je to pod pilíři objektu. Podjezdná výška činí pět metrů.

Celkové náklady na stavbu vyšly na zhruba 47 milionů korun. Z toho necelých 27 milionů korun stála nová lávka přes silnici, na které se podíleli Státní fond dopravní infrastruktury (18 mil. Kč), obec Sedlec (6 mil. Kč) a Jihočeský kraj (2 mil. Kč). Zbytek výdajů zaplatilo Ředitelství silnic a dálnic. Stavební úpravy prováděla stavební firma Colas CZ.

Vozovka u Sedlce je prvním kusem silnice mezi Českými Budějovicemi a Pískem, který se proměňuje na budoucí uspořádání 2 + 1. Na trase České Budějovice – Písek má v příštích letech například vzniknout v letech 2022 – 2025 obchvat Dasného a Češnovic nebo se chystá do roku 2027 nová křižovatka u Protivína