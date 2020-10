S dobrovolnými hasiči jako čestnou stráží a dětmi jako významnými uživateli zahajovali nedávno u Sedlce zkušební provoz nové lávky, která se klene nad silnicí České Budějovice – Písek.

Podle starosty obce Jaroslava Houby dala obec na lávku přibližně šest milionů korun. Dva miliony přidal kraj a hlavní část peněz přišla ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Sedlec má v pokladně připraven ještě jeden milion korun. Na frekventovaném dopravním tahu se totiž zároveň rekonstruuje křižovatka s odbočením do obce a Sedlečtí budou platit třeba vznikající osvětlení.

Starosta zdůrazňuje, že stavbou lávky se završilo dlouholeté úsilí o to, aby se pěší dostali v bezpečí přes širokou vozovku. „Pro nás je to nutnost,“ upozorňuje Jaroslav Houba a připojuje, že v místě se stala řada nehod s tragickými následky. „Máme na druhé straně silnice sportoviště, mysliveckou střelnici. Tady nikdo nepřejde, jezdí tu dvacet tisíc aut denně,“ popisuje Jaroslav Houba situaci v nebezpečném místě.

První kus silnice mezi Českými Budějovicemi a Pískem se také proměňuje na budoucí uspořádání 2 + 1. U Sedlce totiž nejen, že začala v minulých dnech v rámci předčasného užívání sloužit pěším lávka přes frekventovanou komunikaci s přiléhajícími chodníky. Rozšiřuje se tu i vozovka. Řidiči proto musejí v místě dávat ještě několik týdnů pozor Kvůli rekonstrukci odbočky do obce a rozšiřování vozovky na hlavním tahu v podstatě projíždějí staveništěm. Práce mají trvat podle Vlastimila Motlíka, investičního referenta českobudějovické správy Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), do konce října. Komunikace se rozšiřuje na obě strany. Na straně k obci ale ještě bude nutné provést sanaci podloží.

Silnice na vjezdu do Sedlce dostane docela jinou tvář. „Zmizí středový zelený ostrůvek a bude nahrazen vydlážděnou kapkou, která sice komunikace směrově rozdělí, ale nebude tvořit pevnou překážku, jako je to v případě ostrůvku s obrubníky,“ popisuje jednu ze změn Vlastimil Motlík.. V obou směrech na hlavní silnici budou samostatné odbočovací pruhy vlevo a také „odpojovací klíny“ při odbočení vpravo. „Toto uspořádání by mělo vést k výraznému zvýšení bezpečnosti při odbočovacím manévru,“ zdůrazňuje Vlastimil Motlík k akci, která celkem vyjde na 47 milionů korun. Samotná lávka na necelých 27 milionů.

Obec usilovala podle starosty Jaroslava Houby o stavbu lávky už dlouho, protože přejít frekventovaný dopravní tah bylo hazardem se zdravím. Při slavnostním uvedení do zkušebního provozu byly na místě i děti ze sedlecké mateřinky a základky ve Strýčicích. Nebylo to náhodou. Mají se totiž stát nejvýznamnějšími uživateli nové bezpečné cesty přes silnici. „Aby věděly, že se chodí přes lávku a že se nemá běhat mezi auty,“ zdůrazňuje sedlecký starosta s tím, že když už lávka slouží je na každém jak se rozhodne a zda ji použije nebo bude riskovat na vozovce.

Piloty pro lávku sahají do hloubky 8 – 12 metrů podle konkrétního místa a budoucího zatížení. Nejvíce je to pod pilíři objektu. Podjezdná výška činí pět metrů.

Na trase České Budějovice – Písek má v příštích letech například vzniknout v letech 2022 – 2025 obchvat Dasného a Češnovic nebo se chystá do roku 2027 nová křižovatka u Protivína