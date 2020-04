S řadou dopravních omezení musejí aktuálně nebo v nejbližších dnech počítat řidiči na Českobudějovicku.

Například na trase České Budějovice – Písek mohou řidiči už několik měsíců pozorovat rekonstrukci křižovatky u Sedlce, kde se má například rozšířit komunikace. Od 14. dubna práce postoupí do nové fáze, ve které začne frézování části současné vozovky. Podle Vlastimila Motlíka, investičního referenta českobudějovické správy Ředitelství silnic a dálnic ČR, to bude znamenat další dopravní omezení. Budou zrušeny odbočovací pruhy do Sedlce. Řidiči musejí počítat s tím, že třeba vozidla jedoucí od Budějovic budou muset čekat na volno v protisměru, což může způsobovat kolony. "Dopravní značení se bude během stavební sezony měnit. Chtěli bychom poprosit řidiče o trpělivost a ohleduplnost při projíždění stavbou," doplnil k akci u Sedlce Vlastimil Motlík.

Uzavřen už je aktuálně do 26. dubna kvůli rekonstrukci, která je akcí Jihočeského kraje, most v Nádražní ulici v Českých Budějovicích. Objízdná trasa nyní vede ulicí Generála Píky, dále po Okružní a zpět po Pražské. Práce potrvají do konce srpna, ale polovina mostu bude od konce dubna průjezdná.

Do 14. dubna potrvá úplná uzavírka Radniční ulice v Českých Budějovicích kvůli výkopovým pracím (vodovodní a kanalizační přípojka). Přechodnou úpravu provozu ještě ale prodlouží práce na vybudování plynové přípojky, které začnou 11. dubna a potrvají až do 30. dubna.

Úplně uzavřen je do 23. srpna úsek mezi křižovatkami Pražská – Kostelní v Českých Budějovicích kvůli kompletní rekonstrukci.

Aktuálně je také uzavřen most v obci Nové Homole. Objížďka je vedena přes Boršov nad Vltavou. A objížďka přes Záboří čeká řidiče i kvůli tomu, že v Holašovicích se na místní komunikaci do Jankova pracuje na nové kanalizaci.