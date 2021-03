Horkovod, který se nyní staví v Českých Budějovicích od Vráta směrem k výpadovce na Lišov, ohlašuje vznik nového technologického parku společnosti VGP, o němž už Deník informoval. U silnice na Lišov má vzniknout v budoucnu až sedm budov s plochou přes 126 000 metrů čtverečních ploch k pronájmu. Pozemek na okraji města o rozloze 37 hektarů dříve sloužil zemědělské výrobě a lokalita nese jméno po dvoru Světlík, který stál směrem k bývalé slévárně Škoda.

Investorem nového parku je společnost VGP, která podobné areály provozuje i jinde v Evropě. A v České republice jich provozuje nebo staví či připravuje čtrnáct. Vznikající VGP Park České Budějovice na pozemku o rozloze zhruba 37 hektarů nabídne pronajímatelné plochy areál s více než 126 000 metrů čtverečních vhodných pro logistiku či lehkou výrobu. V lokalitě tak výhledově vznikne několik stovek pracovních míst. V současné době již probíhá výstavba inženýrských sítí a infrastruktury stejně jako revitalizace stávajícího rybníka, který se stane centrálním bodem nového parku a poskytne zdejším pracovníkům dostatek prostoru pro trávení volného času a odpočinek. Dokončení první haly se očekává ve 3. čtvrtletí 2021.

„Věříme, že náš nový park nabídne díky své skvělé dostupnosti do centra města vynikající lokalitu pro e-commerce a aktivity poslední míle," uvedl Matthias Sander, provozní ředitel VGP pro region střední a východní Evropy a mimo jiné dodal, že výhodou parku bude, že součástí areálu se má stát také odstavné parkoviště pro kamiony včetně zázemí pro řidiče, které chce firma vytvořit po dohodě s městem.

V areálu vznikne celkem sedm budov ve vysokém standardu s důrazem na energetickou efektivitu a udržitelnost, které cílí na zelený certifikát BREEAM ve stupni Very Good. Park bude mj. napojen na horkovod Teplárny České Budějovice, čímž výrazně přispěje ke snížení emisí. VGP zároveň počítá s rekonstrukcí zdejší cyklostezky.

Výše zmíněný horkovod podél Okružní ulice bude měřit 2615 metrů a povede od Výtopny Vráto do lokality Světlíky, bude dokončen v létě 2021 a novým zákazníkům by měl dodávat až 53 857 GJ tepla ročně. Stavbu horkovodu doprovází dopravní omezení, ale postupuje podle harmonogramu. „Okružní ulice, v níž se koncentruje především průmyslová výroba, patří i se svým okolím mezi rozvojové lokality města. Jakékoli omezení dopravy v tomto území je vždy nepříjemné, a proto u podobných staveb vyžadujeme co nejrychlejší průběh prací. Plány teplárny, která sem přivede distribuční síť, město samozřejmě podporuje,“ říká k akci Viktor Lavička, náměstek primátora Českých Budějovic. Právě město je jediným majitelem teplárny.