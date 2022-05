Na ploše několika hektarů by naproti českobudějovickému Složišti měla v příštích pěti až deseti letech vzniknout nová zóna, kde budou obchody, administrativní prostory, byty nebo restaurace a kavárny. Investor počítá i s prostorem, který by plnil funkci veřejného prostoru na způsob náměstí.

Investorem bude společnost Gamma Tauri, stoprocentně vlastněná pražskou firmou JRD Land Group, která podniká v realitách. Gamma Tauri už v lokalitě koupila většinu pozemků a tento týden získala přibližně hektarovou plochu od města České Budějovice za 34,4 milionu korun. Na pondělním zasedání prodej pozemků schválilo 37 zastupitelů ze 40 přítomných.

Záměry investora představil na jednání zastupitelstva ředitel firmy Ondřej Průcha. Zdůraznil, že ve shodě s plány města budou chystané projekty odpovídat novým trendům. Například fotovoltaické panely nebo zeleň na střechách. Energeticky úsporné budovy a parkoviště schované z většiny pod obchodním centrem. Nová zóna už dostala i název Smart Green Retail Park.

Odkazuje to na architektonickou studii Smart Green City, kterou pro České Budějovice a rozvoj území na východ od železnice nedávno zpracoval Ateliér 8000. Ten spolupracoval i s Gamma Tauri na převedení jejího záměru do konkrétnější podoby. Mimo jiné na jednání zastupitelstva padlo, že na protější sportovní areál na Složišti by mohla vést lávka.

Dálnice táhne

Budovaná dálnice D3 přitahuje pozornost investorů k pozemkům, které leží poblíž budoucí kapacitní komunikace. Nový projekt se chystá v českobudějovické čtvrti Mladé v území, které ohraničují sportovní areál Složiště, zanádražní komunikace a budoucí dálniční přivaděč.

Na ploše několika hektarů by zde měla vzniknout nová zóna s obchody, byty nebo kancelářemi i službami pro volný čas. Projekt nové víceúčelové zóny je podle náměstka primátora Juraje Thomy pro město přínosem. „Může nastartovat rozvoj této části města,“ uvedl na jednání zastupitelstva Juraj Thoma s tím, že má ze záměru velmi pozitivní dojem. Spoluúčast Ateliéru 8000 na projektu Smart Green Retail Parku ocenil nezařazený zastupitel František Konečný, který konstatoval, že je to pro něj záruka kvality a že se mu záměr líbí.

Začátek do dvou let

Zástupce investora přitom zdůraznil, že se jedná o dlouhodobý záměr. „Chceme se dál tím územím zabývat. Zajímá nás i bytová výstavba. Jsme česká firma,“ zdůraznil Ondřej Průcha a dodal, že první etapu by chtěla firma realizovat v roce 2023 nebo spíše v roce 2024 a v každém dalším roce jednu etapu přidat. Jednat chce investor ohledně obsazení obchodů třeba s Ikeou, Möbelixem nebo Ternem.

Opoziční zastupitel z klubu Pirátů Svatomír Mlčoch ale upozornil, že je nutné postupovat v projektu opatrně. „Když se nám to nepovede, tak to bude hodně špatně,“ zdůraznil Svatomír Mlčoch s tím, že by to devalvovalo pojmy Smart a Green do budoucna. Upozornil také na to, že třeba Ikea by mohla táhnout kupující z celého kraje a to by mohlo nepříznivě ovlivnit dopravní situaci v okolí. Ikea už ale v médiích popřela, že by měla zájem otevřít v Českých Budějovicích novou prodejnu. Dnes má v jihočeské metropoli tak zvané výdejní místo.

Investor ale chce plánované nové víceúčelové centrum napojit i díky sousednímu přivaděči z budoucí dálnice tak, aby se nezhoršily poměry v lokalitě. Zavázal se i ke stavbě cyklostezky na svém pozemku nebo k účelovým darům na opravy kaplí na hřbitově v Mladém nebo u sv. Otýlie či na projekt záchytného parkoviště v Mladém.