Ve čtvrtečním ránu přibyly další svíčky a květiny před českobudějovickou radnicí. Smuteční černobílý snímek Mistra Karla Gotta lemovaly hořící svíčky i rudé a žluté růže. Příznivci legendárního zpěváka je položili na tradiční místo pod pamětní desku, která připomíná příjezd prezidenta T. G. Masaryka v roce 1918 do Českých Budějovic. Na stejném místě hořely například svíčky i při úmrtí bývalého prezidenta Václava Havla nebo při jiných mimořádných příležitostech.

Po tři dny bude možné na českobudějovické radnici vyjádřit podpisem smutek nad úmrtím legendárního zpěváka Karla Gotta.

"Kondolenční listiny pro vyjádření soustrasti s odchodem pana Karla Gotta budou připraveny k podpisu v hale vchodu číslo jedna na českobudějovické radnici na náměstí Přemysla Otakara II.," uvedla tisková mluvčí radnice Jitka Welzlová a dodala, že to bude od čtvrtka 3. října do soboty 5. října, vždy od 9 hodin do 20 hodin.