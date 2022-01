V roce 2022 čekají železnici v jižních Čechách i jiné velké změny. Například se plánuje postupné zavádění dálkového řízení vlaků. V budově centrálního dispečerského pracoviště Správy železnic v Praze už začala příprava nového dispečerského sálu. Z provizorních pracovišť se do něj přesune dálkové řízení provozu v úseku IV. koridoru mezi Prahou a Voticemi a rozšíří se o řízení úseku Votice – České Budějovice.

Na podzim roku 2021 totiž na železnici zahájili instalaci nového zabezpečovacího systému. Ten vystřídá v blízké budoucnosti na zmíněném úseku výpravčí v odbavování vlaků. Na některých stanicích ale budou vybudována kontrolní pracoviště, kde zůstanou zaměstnanci železniční správy.

Na největší železniční investici v kraji, kterou je zmíněná akce Soběslav - Doubí, je aktuálně téměř stavebně dokončený Zvěrotický tunel. "Po zimní přestávce se bude pokračovat na jeho vnitřním vybavení," uvedla Nela Friebová. Prakticky hotova je také hrubá stavba podchodu v Soběslavi, vyjma výstupní části na západní straně. Ta se bude realizovat od září 2022.

Vlaky z Prahy do Budějovic mají být do dvou let řízené dálkově