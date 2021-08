Podle obžaloby měl 21letý Maximilian B. z Olchingu v noci 10. ledna 2020 chladnokrevně zastřelit svého 21letého přítele a jeho rodiče ve věku 60 a 64 let v jejich domě, aby se dostal k ilegálně drženým kamarádovým zbraním a pak je prodal. V jeho arzenálu byly četné velkorážné pistole, některé z wehrmachtu, útočný kalašnikov a strojní puška. Podle znalce byly všechny zbraně plně funkční. Jednu z nalezených automatických pistolí zastřelený sám postavil. Pro oběť i obžalovaného bylo rekonstruování válečných zbraní společným hobby. Místo činu pak pachatel manipuloval tak, aby to vypadalo, že vraždil syn a pak spáchal sebevraždu.

Po čtrnácti dnech ale došlo k překvapivému obratu - k činu se přiznal tehdy jeho 19letý známý, spolužák z učení se na zbrojíře. Na stopu k němu přivedly vyšetřovatele dvě zbraně nalezené na místě činu. Jeho detailní vylíčení události ve výslechu potvrdilo i státním zastupitelstvím rekonstruované video, které sám natočil na mobil. "Ještě dýchá, hm," říká autor záběru nevzrušeně v pokoji zkrvaveného syna. V ložnici rodičů, kde v otevřených dveřích leží mrtvola jeho otce, zhasíná světlo s prohlášením: "Tak vás nechám dál spát…", parafrázuje PNP.

V jeho domě vyšetřovatelé našli na půdě "celý zbrojní arzenál, materiál, který mohl sloužit k výrobě výbušnin, a munici". Byly v něm i zbraně uloupené v Garchingu.

Obžalovaný původně ze spolupachatelství, nyní i z vraždy byl i tehdy 18letý Slovák ze Starnbergu Samuel V., který pachatele na místo vezl a zase ho vyzvedl. Ten totiž neměl řidičák. Podle žalobců od začátku věděl, že B. chce v domě zabíjet. Byli domluveni, že ukořistěné zbraně naloží do jeho auta a odvezou.

"Protože Maximilian B. znal kód vstupních dveří domu, rychle se mu podařilo dostat se dovnitř. Zamýšlená oběť ale nebyla sama, přítomni byli i rodiče, což měl podle vyšetřovatelů útočník vědět dopředu od syna. Do domu podle kriminalistů vcházel s rozhodnutím zabít i je," líčí PNP.

Před činem spolužáci společně pokouřili marihuanu, pak hostitel podle vyšetřovatelů nejspíš usnul. Maximilian B. jeho bezmoci využil, přiložil mu pistoli ke spánku a stiskl spoušť. Pak šel do ložnice rodičů. Když vstoupil, otec jeho přítele právě vstal. B. na něho bez váhání vypálil několik ran. Poté vystřelil několikrát na jeho ženu, která ještě ležela v posteli. Dvakrát střílel také na psa rodiny, ten ale přežil," uvedl deník Süddeutsche Zeitung. "Po posledním náboji vložil zbraň do ruky 21letého kamaráda, aby to vypadalo, že spáchal sebevraždu. Oba obžalovaní pak v klidu naložili zbraně a munici a vrátili se do Olchingu."

Obžalovaní odmítli vypovídat. Soud počítá se 54 jednacími dny. "Rozsudek chce vynést 11. února 2022, na den přesně dva roky po činu," uzavřel SdZ. Snímek OVB Heimatzeitungen z instagramu obžalovaného potvrzuje jeho manickou vášeň pro zbraně. Rád také navštěvoval koncentrační tábory…

Stoletý plete košíky

Linecký deník Volksblatt připomněl pondělní 103. narozeniny Ludwiga Mayra z Altenbergu.

"Ještě před dvěma, třemi roky jezdil svým autem po trzích nebo nákupních centrech a prodával tam vlastnoručně upletené koše a košťata," uvádí list. "Teď už je to volnější, ale minulý týden si nenechal ujít, aby nenabídl své zboží na kostelní slavnosti v Alberndorfu. ,To byla ale výjimka´, řekl. ,Ve sto letech jsem byl ještě hodně na cestách, to bylo pro mne všechno snazší, to jsem ještě v lese shromažďoval větvičky na košťata…´"

Dnes už je to těžší, ale od každodenní cesty do dílny neupouští, život bez práce si pořád ještě neumí představit, pokračuje Volksblatt. Váže své košíky a košťata dál. "Naučené je naučené," komentuje to. Řemeslo převzal po bratrovi, který padl ve válce. On sám pracoval jako zástupce pojišťovny a od roku 1979 je v důchodu. Protože hledal zaměstnání, začal s ručními pracemi a dodnes s nimi nepřestal. "Dokud může, chce pokračovat," uzavírá list.

103letý košikář.Zdroj: Deník/Volksblatt

Před nocí pro netopýry

Tradiční osvětové akce (letos 25. ročník) se účastní na 40 států, od roku 2012 například i Egypt, Sýrie, Libanon, Korea či Jižní Amerika. V Česku se koná na asi 50 místech. V sobotu 28. srpna bude například na Landštejně (19-24 hodin), 10. září v Chýnovské jeskyni (19 h, přednáška, ukázka odchycených netopýrů, pro zájemce prohlídka jeskyně), 18. září na záchytné stanici v Třeboni (18 h, přednáška, ukázka hendikepovaných ochočených netopýrů, vycházka s ultrazvukovým detektorem do okolí).

Národní park Bavorský les se na této akci podílí už leta. V netopýřím centru NaturparkWelten na nádraží v Bavorské Železné Rudě pořádá v sobotu od 17.30 "Evropskou netopýří noc". "Děti se mu budou moci ponořit do světa těchto savců z řádu letounů - vyrábět skládanky na toto téma a jejich papírové postavičky. V 19 hodin začne zvláštní prohlídka centra, ve 20 hodin přednese bioložka Susanne Morgenrothová zaváděcí přednášku a ve 21 hodin na ni naváže exkurze s pozorováním netopýrů v přírodě," píše PNP. "Při příhodném počasí bude snad možné sledovat detektory jejich volání. Předpokládaný konec bude ve 22.30." Zájemci se mají vzhledem k pandemickým opatřením přihlásit na telefon 09922/802480, účast je omezena na patnáct osob. Další informace jsou na www.naturparkwelten.de nebo www.fledermaus-bayern.de.

Netopýři budou mít svou noc.Zdroj: Deník/PNP

Zase o lineckém videu

"Co všechno si musel Georg Steiner (63) vyslechnout po šokujícím startu jeho reklamního videa Linec je Linec! Skandál, rozhořčení, bomba, zemětřesení - to byly titulky, kterými byl šéf linecké turistiky bombardován za provokující dílko, které město odhaluje ,nenalíčeně´, ale s pomrknutím oka," píše pasovský deník PNP. Připomíná, že linecký starosta film označil za totálně nevydařený, strana Svobodných chtěla jeho stažení ze sítí a ptala se, kolik peněz daňových poplatníků stál.

"Dnes, s odstupem času, se pasovský radní za CSU ohlíží uvolněně. ,Kampaň dosáhla rozměrů, jaké jsem ještě nezažil,´ říká Steiner. A se zadostiučiněním zjišťuje, že ,skandál´ vystřídal stále větší obdiv. Z mnoha míst je ujišťován, že všechno udělal správně."

Tak renomované rakouské noviny "Der Standard" věnovaly tématu dvakrát v jednom týdnu celou stránku. "Reklamní film velmi ocenily, a to je víc, než bych si mohl přát," ujišťuje. Také v sociálních médiích převládá souhlas. Video bylo na různých kanálech otevřeno už 800 000krát a sklidilo přes 10 000 ,liků´. Taky počáteční kritici teď vyjadřují uvolnění až hrdost, dodává. Se starostou se ještě nesetkal a názor Svobodných ho nechává chladným. "To se od nich dalo čekat. Peníze z daní žádné užity nebyly a požadavek stažení filmu ze sociálních médií je smysluplný asi stejně jako vylít sklenku vody do Dunaje a chtít ji vybrat zpátky." Známí skeptici a bručouni budou stále, ale každá diskuse je dobrá, plná harmonie ohlupuje, dodává.

Důležité mu je, že film je součástí kampaně. Začal vybízet občany, aby se s tématem "Co je Linec?" popasovali. Rezonance je podle něho velká, napsalo už na 1500 lidí. Mimořádně ho těší, že film zapůsobil pozitivně na linecký turismus. "Máme už první objednávky, které se na něj odvolávají," říká.

Na otázku, jestli takový film potřebuje i jeho domácí Pasov, míní: "Není mým úkolem Pasovu radit. Pasov potřebuje něco jiného. Reklamní spot sedí na Linec, v Pasově jde o to turistiku lépe rozsměrovat po celém městě a vyzdvihnout něco velkého, ne jen dávat do popředí Staré město. Pasov musí se svou známostí a frekvencí zacházet tvořivě. To znamená, že turistika nesmí být totální stresem pro vnitřní město. Obyvatelstvo má turisty zažívat více jako obohacení a méně jako škodění…"

To je záběr, který starostu rozčílil.Zdroj: Deník/PNP

Ilustrační záběr z videa, který "nazdvihl" starostu Lince, je ze screenshotu.

Češi kradli nářadí

"Spolupráce policistů okresu Urfahr-venkov a Lipna nyní objasnila vloupání na staveništi v Bad Leonfeldenu v září 2019," píší OÖN. Tehdy byly ukradeny stavební stroje a nářadí ze dvou kontejnerů. Videozáznamy a stopy vyšetřováním pohnuly. "Dva muži ve věku 33 a 40 let jsou v podezření ze zlodějské túry po Čechách, z níž si ,odskočili´ také do sousedního Mühlviertlu," uvedl list. Jsou stíháni státním zastupitelstvím v Linci.

Nespokojen s prostitutkou…

"Neobvyklý zásah" pasovské policie o víkendu "pronikl" i na stránky lineckých OÖN. 23letý zákazník v bordelu ve městě si zaplatil službu prostitutky předem, ale byl s jejím výkonem očividně nespokojen a kromě jiného mínil, že si u ní zaplatil delší čas. Zkoušel jí honorář zase odebrat, a ta proto zavolala policii. Ta zjistila, že mladík přijel k bordelu pod vlivem alkoholu. "Nyní musí počítat s trestním stíháním za pokus loupeže a čeká ho oznámení za opilství za volantem," napsal linecký list.

Vysoká tráva nadchla

Přijeli udělat radost.Zdroj: Deník/PNP

V plně obsazeném Juditas Café v Regenhütte, místní části Bavorské Železné Rudy, nadchli čtyři plnokrevní muzikanti kapely "High Grass" z Čech country muzikou a irskými melodiemi, napsala PNP o pátém koncertu letošního ročníku eisensteinských kulturních a zážitkových týdnů. "Bluegrassová kapela z Horšovského Týna uvedla jemný mix irských kousků a amerického bluegrassu. Skladbami jako Proud Mary, Leaving on a Jetplane nebo Take me home, country roads strhla hosty k pohupování se a k přidání ke zpěvu," uvedl list. Foto: Deník/PNP/Pfeifer