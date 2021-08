Dům byl v tu dobu prázdný. V 9.30 hodiny uslyšel svědek akustický alarm a vyrozuměl policii. Ta zjistila, že vchod do budovy je otevřený. Nikoho v objektu nezastihla, zaznamenala ale ztrátu díla vlámského goblenisty Jan Gheteelse (*1488), na němž jsou Atlas a Fortuna jako ochránci světa. Koberec má rozměry 280x259 centimetrů.

Ukousl novomanželce oční víčka…

U vídeňského zemského soudu se od úterka zodpovídá 36letý muž, který po svatbě podle afrického rituálu ukousl oční víčka, píše Volksblatt. Rodilý Nigerijec čin doznal.

Žalobkyně uvedla, že si 15. ledna vzal po dlouhé známosti rovněž z Nigerie pocházející designérku. Druhý den došlo k násilí, pro které obžalovaný nemá vysvětlení. „V minulosti nikdy k násilnostem nedošlo, můj klient s poškozenou zacházel mile, všechno bylo perfektní, velmi harmonické," tvrdil obhájce, a jeho mandant prohlašoval, že manželku převelice miluje. Je mu hrozně líto, neví prý, proč se to stalo.

Podle obžaloby škrtil 30letou ženu tak, až jí vystoupily bulvy očí. Pak jí odkousl víčka a poranil ji na hlavě skleněným střepem. Způsobil jí trauma krčních obratlů a těžké zranění obou očí. U soudu vypovídala jako svědkyně v tmavých brýlích. Soudkyně trvala na tom, že je musí sejmout, aby alespoň krátce viděli její tvář, a podrobila ji asi patnáctiminutovému výslechu. Kromě jiného chtěla vědět, zda mají k svatbě nějaký úřední doklad. Nakonec shledala, že poškozená žije s obžalovaným ve společenství, a přiznala jí právo odmítnout výpověď. Ona sama řekla, že dál žijí spolu.

Podle znalce psychiatra se obžalovaný před činem uvedl psychotropní látkou, možná LSD, do stavu zakládajícího zbavení odpovědnosti. Konzum drogy u něho vedl ke krátké psychotické epizodě, která po několika hodinách zase odezněla. Soud se rozhodl vyžádat toxikologický posudek a jednání odročil.

Covid napadá i starší

Poprvé od začátku července je průměrný věk infikovaných v Rakousku covidem opět nad 30 let - aktuálně 31,3 roku. Ze 3689 nakažených v týdnu od 2. do 8. srpna bylo 42,6 % mladších 25 let, týden předtím 45,9 %. Podíl 15-24letých klesl ze 37,9 na 32,1 %. Jen 10,5 % nově onemocnělých bylo starších 55 let, na 4,6 % stoupl počet starších 65 let.

Za 24 hodin do středy se nakazilo 902 osob, z toho 186 v Horních Rakousích. To je nejvíc od 13. května. V nemocnicích leželo 149 lidí, za den o 21 víc. 48 z nich potřebovalo intenzivní péči, o osm víc než v úterý a o 23 víc než před týdnem.

Včelám se daří

V Horních Rakousích se stav včelstev v posledních letech vyvíjí velmi dobře. Je jich tu nejvíc ze všech spolkových zemí, na 80 000. Uplynulou zimu jich tu uhynulo jen 14,6 %, vedle Štýrska nejméně. Na 1000 obyvatel je v zemi pět včelařů.

Kávu jen neočkovaným!?

Na kacířskou ideu přišla hospodská ve Stroblu na Wolfgangsee v regionu Solné komory: u ní neobsluhují naočkovaní proti koroně, píše PNP. Přede dveřmi jejího bioobchodu Bilobi, kde má také kavárnu a poskytuje ubytování, stojí poutač "Jen pro neočkované proti Covid-19". "Kávu a zákusek tady podle jejího ,domácího řádu´ dostanou jen neočkovaní," zdůrazňuje PNP. Hospodská tak jde proti normě, která říká, že kdo chce navštívit nějaký lokál, musí mít negativní test, doklad o očkování či uzdravení. "My se této studie neúčastníme," říká její vývěska.

List připojuje, že podle starosty Josef Weikingera (ÖVP) je to právně v pořádku. "Je možné se tomu jen smát, myslet si své a apelovat na hosty, aby tam nechodili, protože to neodpovídá naší linii," řekl v televizi ORF. Snažil se prý opakovaně o rozmluvu s hospodskou, ale marně. Šéf skupiny gastronomie Hospodářské komory Solnohradska Ernst Pühringer si myslí, že je to ojedinělý případ, který se většině obyvatel nebude líbit. "Mohla si to asi dovolit, takto předem vyloučila polovinu možných hostů," řekl na adresu podnikatelky.

V Německu zdražují

Inflace v Německu byla v červenci nejvyšší za posledních skoro třicet let, napsala PNP. Za rok se spotřebitelské ceny zvýšily o 3,8 %. Větší skok byl naposledy v prosinci 1993 se 4,3 %. Ještě v červenci 2021 byla inflace "jen" 2,3 %. Růst "nakopla" cena energie (+11,6 %). Topný olej zdražil o 53,6 %, pohonné hmoty o 24,7 %. Bez zohlednění cen energetických produktů dělala červencová inflace 2,9 %. Za potraviny platili Němci o 4,3 % víc než před rokem.

Masakr na automaty

Hornorakouská finanční policie zabavila minulý týden 121 výherních automatů. Ve 39 restauracích ve čtyřech okresech kontrolovalo od čtvrtka do soboty 121 pracovníků policie. "Čekaly na ně vstupy s alarmem, jedny dveře byly označeny vývěskou Pod proudem, životu nebezpečno, četné lokály se polepily lístky o uzavření. Na jedenácti místech musely hlídky použít služeb zámečníků, ve Welsu v jednom případě jim musela pomoci Cobra. Automaty byly pevně zapuštěny do podlahy nebo do zdi, což ztěžovalo jejich odvoz. Ve více než polovině kontrolovaných objektů byly přístroje zabaveny."