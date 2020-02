Budějovičtí oživili záměr postavit u sportovní haly parkovací dům.

Ilustrační foto. | Foto: Ateliér 8000

Když míří Tomáš Konrád každý všední den do Budějovic autem za prací, spoléhá na to, že vůz zdarma zaparkuje na parkovišti u sportovní haly. To je vzdáleno asi deset minut chůze od náměstí Přemysla Otakara II. „Jenže najít tady místo je čím dál těžší. Když přijedu před sedmou, tak to ještě jde. Později už se ale nechytám, nebo riskuju, že mi auto někdo odře,“ popsal potíže s parkováním u sportovky Tomáš Konrád.