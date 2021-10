Větší část obchvatu včetně nové kruhové křižovatky ve směru na Trocnov je ve zkušebním provozu. Nyní se dokončuje napojení k Nové Vsi a některé zemní práce. Novou vozovku u Strážkovic o délce 2,127 kilometru tvoří dva jízdní pruhy. Podle náměstka hejtmana Tomáše Hajduška navýšil kraj v průběhu akce prostředky na stavbu silničního obchvatu Strážkovic o 23 milionů korun kvůli úhradě poplatku na vynětí pozemků z půdního fondu. Celkem by měla akce vyjít na necelých 170 milionů korun. „Na stavbu jsme dostali dotaci z IROPu ve výši 64 milionů korun. Z těchto prostředků budou například hrazeny stavební práce na vlastním obchvatu, přeložení sítí či stavební dozor. Zbývajících 105,2 milionu uhradíme z rozpočtu kraje. Peníze budou použity na ostatní práce na obchvatu, stavební úpravy komunikace na strážkovické návsi, zpracování projektové dokumentace nebo již zmíněné vynětí pozemků z půdního fondu,“ upřesnil Tomáš Hajdušek.

Na trase z Českých Budějovic do Trhových Svinů začal ve čtvrtek 30. září 2021 dopoledne z velké části ve zkušebním provozu sloužit obchvat Strážkovic. První řidiči si mohli trasu projet před devátou hodinou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.