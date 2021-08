U Strážkovic v září otevřou první část obchvatu, u Trocnova se rýsuje most

Dvě silniční investice vyjdou zhruba na dvě stě milionů korun. Hotové by měly být do konce letošního roku. Aktuálně ze Strážkovic do Trocnova neprojedete.

Obchvat u Strážkovic už se zřetelně rýsuje. | Video: Deník/Edwin Otta

Na trase České Budějovice - Trhové Sviny už se v krajině zřetelně rýsuje budoucí obchvat Strážkovic. Jeho první část má začít sloužit do konce září 2021. Podle Hany Brožkové, tiskové mluvčí krajského úřadu, bude možné po částečném zprovoznění možné projíždět od Trhových Svinů až k nové kruhové křižovatce východně od Strážkovic. Obchvat je investicí Jihočeského kraje stejně jako nedaleká stavba nového mostu přes železnici v Trocnově. Pro Strážkovice je nová silnice, která odvede dopravu východně od centra obce, dlouho očekávaným projektem. Přinese vesnici vítané zklidnění, protože v době největší zátěže projíždí po hlavní silnici kolony vozidel. Trubky ležící v polích využil neznámý sprejer k usměvavému dílu Přečíst článek › Při cestě na Trhové Sviny musejí řidiči u Strážkovic počítat s úplným uzavřením silnice na Trocnov, kvůli stavbě kruhové křižovatky a také s průjezdem na semafory po provizorní komunikaci v místě, kde bude obchvat napojen na současnou hlavní silnici. Zbývající část strážkovického obchvatu má začít sloužit do 4. prosince letošního roku. Vozovku u Strážkovic o délce 2,127 kilometru budou tvořit dva jízdní pruhy, které budou rozšířeny o stoupací pruh o délce 700 metrů a stát bude investice 116 milionů korun. Hlavním cílem je osvobodit Strážkovice od tranzitní dopravy ve směru České Budějovice - Trhové Sviny. Kraj získá miliony na silnice. Opraví za ně navíc sedm mostů Přečíst článek › V nedalekém Trocnově se buduje přes železnici nový most o délce 162,5 m. Nahradí současné přemostění, které například neumožňovalo průjezd velkých kamionů, na jedné z vedlejších tras mezi Českým Krumlovem a Třeboní. Investorem je Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Podle mluvčího krajského úřadu Radka Šímy je zakázka vysoutěžena na necelých 85 milionů korun a hotovo má být letos do konce roku. V současnosti je zde zcela uzavřen průjezd z Trocnova do Strážkovic. V Trocnově pak město Borovany, pod které Trocnov patří, chystá zklidnění průtahu silnice II/155, což znamená i stavbu chodníku za asi 2,8 milionu korun a dále zde připravuje výměnu veřejného osvětlení za přibližně 200.000 korun.