Když se koná výstava Země živitelka, parkují tady autobusy. Občas se náplavka pod Dlouhým mostem stane dějištěm hasičské soutěže. Výjimečně se tu konají i jiné akce, jako třeba zítra, kdy odtud k připomínce 30. výročí svobody vzlétne horkovzdušný balón a děti se tu vyřádí v bludišti.

Na obří asfaltové ploše nedaleko od centra Budějovic, kde ve všedních dnech stávají osobní auta na povolení vlastníka pozemku, Povodí Vltavy, by mohlo být rušno častěji. Usilují o to zástupci Konceptu LANNA, jenž se snaží oživit budějovické řeky a jejich okolí. Iniciátor změn na náplavce Jiří Borovka naznačil, že prvním počinem k proměně prostranství má být nově vybudovaná přístavní hrana v sousedství náplavky. Povodí Vltavy zhruba 260 metrů dlouhou hranu určenou pro kotvení malých lodí dokončí do dvou let. „Lidé budou moci připlout lodí, zakotvit a vydat se pěšky do centra. Zřídíme tady půjčovnu motorových člunů. A dovedu si představit i pravidelnou lodní linku ze sídliště Vltava a Českého Vrbného právě k Dlouhému mostu, odkud by mohl navázat bus do centra,“ upřesnil své vize Jiří Borovka.

Současné improvizované parkoviště, které zde dříve zvažovalo vytvořit i město pro své úředníky, Jiří Borovka nepodporuje. „Zástupcům města i Povodí Vltavy už jsme představili naši myšlenku zřídit na ploše náplavky velké bludiště. Máme také vlastní vizualizace hřišť na náplavce – pro plážový volejbal, fotbal, hokejbal či nohejbal,“ prozradil.

Žádná trvalá stavba na náplavce vzniknout nemůže, neboť leží u Vltavy. A kdyby se na město hnala velká voda, musí být plocha během chvíle prázdná. „Konstrukce hřišť je navržena pro snadné protečení velké vody, případně pro rychlou demontáž,“ podotkl Jiří Borovka s tím, že zástupci Konceptu Lanna nyní shánějí sponzory pro uskutečnění záměru. Hřiště by měla být přístupná za malý poplatek, který pokryje údržbu prostranství.

Záměru využití náplavky se nebrání ani město. První náměstek primátora Juraj Thoma zmínil, že parkoviště, které tu právě město zvažovalo, už je mrtvým projektem. „Nemělo by logiku, protože parkovací zóny už se překlopily i do této oblasti,“ vysvětlil.

Na náplavce by Juraj Thoma rád viděl infrastrukturu, která bude doplňkem k chystané přístavní hraně. „Nabízí se vytvořit tady hřiště nebo jinou infrastrukturu pro trávení volného času,“ doplnil Juraj Thoma.

Povodí Vltavy má podle svého mluvčího Hugo Roldána o plánech na nové využití náplavky zatím jen „kusé ústní informace“. „Naše stanovisko vydáme až po předložení konkrétnějšího řešení, které bude možno posoudit vzhledem k našim provozním potřebám a existujícím smluvním závazkům v této lokalitě,“ sdělil.