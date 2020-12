Mezi jihočeskou metropolí a Vrátem už jsou znát přípravy na stavbu mostu, který na místě dnešní silnice do Rudolfova, překlene budoucí dálnici D3. Dokončuje se provizorní komunikace, která poslouží jako objízdná trasa.

Podle Adama Kolouška z tiskového oddělení Ředitelství silnic a dálnic ČR bude dočasná komunikace dlouhá asi dvě stě metrů, široká sedm a půl metru a její součástí bude i chodník.

Most nad dálnicí se chystá o délce 34 metrů a šířce 99,5 metru. V předpolí bude vozovka stoupat po náspech do potřebné výšky. „V konečné podobě bude na mostě okružní křižovatka s oboustranným chodníkem,“ popisuje Adam Koloušek plánovanou podobu příští silnice z Českých Budějovic do Rudolfova.

Nedaleko vznikne další most přes Vrátecký potok a komunikace pak bude pokračovat k Hlinsku. Na straně k Hlinsku tu bude postavena protihluková stěna. Silnice mezi Hlinskem a Dubičným, u které se uvažovalo o možném zaslepení kvůli dálnici a nahrazení pouhou cyklostezkou pod dálnicí, zůstane zachována a bude podcházet D3, ale ne v dnešní trase.

Dálnice D3 se nyní staví v úseku od Úsilného po Dolní Třebonín. Provoz tu má začít v roce 2023.