České Budějovice – Dojetí smísené s napětím, nadšení i trému a strach prožívali ve čtvrtek předškoláci a jejich rodiče, kteří vyrazili k zápisům do prvních tříd v českobudějovických základních školách. Před leckterými stály před 14. hodinou, kdy zápisy začaly, dokonce fronty.

Například Kulišovi z Havlíčkovy kolonie drželi před vchodem do ZŠ Matice školské pozici s pořadovým číslem 4 už od půl jedenácté. Přestože spádově patří malý Matěj do základky v Dukelské ulici, jeho rodiče stojí o to, aby mohl chodit do „Matice".



„Do školy je to kousek, ale hlavně máme na školu dobré reference. Každý, kdo sem chodí, si ji chválí. A dřív tady dokonce i učila babička, Myslím, že škola bude stejně dobrá jako tehdy," vysvětluje maminka Pavla Kulišová, proč se s nejstarším synem rozhodla jít k zápisu právě sem.



„Do školy jsem se těšil, k zápisu jsem se naučil písničku," pochlubil se ještě ve frontě Matěj Kuliš. Ve třídě pak paní učitelce Lucii Jakovljevičové dokázal, že si poradí i s ostatními úkoly pro předškoláky, hravě se orientoval v geometrických tvarech a bez zaváhání napočítal do dvaceti. „Matematika mě asi bude bavit," odhadoval.



Hned v sousední lavici se u zápisu snažila Michaela Badošková z Římova. „Jsem nervózní, hodilo by se nám, kdyby dcera chodila už od první třídy do budějovické školy. Jednak sem dojíždím do práce, tak by bylo vše jednodušší, jednak bychom se vyhnuli přechodu z málotřídky na druhý stupeň do velké školy," naznačuje maminka Věra Badošková.



Škola přijme 75 prvňáků. Ti v září nastoupí do tří tříd, o jednu více než loni. „Kapacita školy umožňuje každoročně otevřít tolik tříd, kolik naopak skončí deváťáků," vysvětluje ředitelka Jana Rychlíková. Podle náměstka primátora Petra Podholy nejsou ale ani přespolní zájemci v budějovických školách bez šance. Celková kapacita škol pojme daleko více dětí, než je počet předškoláků s trvalým bydlištěm ve městě.



„K zápisům by podle našich zjištění mělo přijít přibližně 1400 dětí. Kolem tisíce by jich mělo odcházet z mateřských škol, k nim je potřeba přičíst kolem dvou set dětí, které měly loni odklad školní docházky, ale i děti z okolních obcí. Naopak i letos bude mít kolem 200 dětí odklad. V září by tedy mohlo nastoupit do prvních tříd asi 1200 dětí," odhaduje Petr Podhola.



Budějovice by si ale dokázaly poradit i s větším náporem. „Do našich škol v současnosti chodí 7700 dětí, ale naše celkové kapacity jsou kolem 9500 míst. Jsou tedy naprosto dostačující. Jsou ale školy, které rodiče preferují. Tam se pravděpodobně opět stane, že budou muset uspokojit převážně jen děti ze svého spádového obvodu. Pokud ale rodiče chtějí, aby díte chodilo do školy v Českých Budějovicích, jsme stoprocentně schopni je uspokojit," zdůrazňuje Petr Podhola.