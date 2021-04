„Možnost on-line vzdělávání jsou bohaté, jde vymyslet a zrealizovat moc hezké projekty,“ říká učitelka Kateřina Černá. A besednická škola může být v tomto směru příkladem, navíc pedagogové rádi poradí i jiným školám, protože za přípravou podobných projektů stojí plno práce.

Mezi březnové aktivity školy patřily například on-line exkurze na úřadu městyse, beseda s ředitelem organizace Paměť národa, on-line setkání se zakladatelkou organizace Hvězdice, která ze své skutky získala i cenu Laskavec a jiné. A mezi největší se řadí on-line projekt Úča musí pryč ve spolupráci s Jihočeským divadlem, který škola využívá nyní.

„V lednu jsem oslovila Jihočeské divadlo, jestli by mi mohli pro výuku dětí poskytnou nahrávky představení,“ líčila Kateřina Černá. „Tomu ale bránila autorská práva, tak přemýšleli, jak to udělat jinak.“ A zaměření divadla na školy bylo na světě. „Hlavní myšlenkou projektu je, že pokud děti nemohou do divadla, přijde formou on-line Jihočeské divadlo do naší školy,“ vysvětluje Kateřina Černá. „Divadelníci zastoupí učitelky a nechají je odpočinout si. Spolupracujeme na tom s Malým divadlem, činohrou i operou Jihočeského divadla.“

V besednické škole mají za sebou již tři on-line pořady, další pro 2. školní stupeň je v plánu v polovině dubna.

V besednické škole si to v rámci projektového dne jihočeští divadelníci vyzkoušeli poprvé. Projekt je rozdělen pro první stupeň a pro jednotlivé třídy druhého stupně. Cílem pohybové a hudební dílny divadla je děti zábavnou formou aktivizovat.