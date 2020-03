Uzavření základních, středních a vysokých škol nebude znamenat konec výuky, jen dostane jiný rámec. Učitelé nasadí při vzdělávání internet ve větší míře než dosud.

Například v Základní škole a Mateřské škole Dubné využívají pedagogové podle zástupkyně ředitele Heleny Tlapákové už šest let při komunikaci s žáky i rodiči program, který se vztahuje na omlouvání nepřítomnosti nebo informování o známkách ve formě elektronické žákovské knížky. "V tomto systému může učitel využít i sekci domácí úkoly. Využíváme ji běžně i při normální výuce," říká Helena Tlapáková.

Tentokrát to ale bude v širším pojetí. Zadá se téma úkolu, třeba ptactvo břehů tekoucích vod a žáci si prostudují sami příslušné stránky učebnice, vyplní stránku v pracovním sešitu, ale dostanou přes mail i odkazy na videa nebo jiné obrazové prezentace. Dozvědí se i to, jestli úkol bude klasifikovaný nebo ne a do jakého termínu má být pomocí počítače splněn.

Děti dostanou i pokyn jak si mají udělat k jednotlivým tématům poznámky do sešitů.

"Výrazně se ušetří čas, žáci budou mít pročteno, zapsáno," zdůrazňuje hlavní výhodu možnosti práce přes internet Helena Tlapáková. Úkoly do konce týdne dostaly děti v Dubném ještě ústně v úterý, v pondělí začne výuka po internetu.

Internet bude přinášet domácí úkoly a další pracovní zadání i žákům Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotní České Budějovice v Husově třídě. Třeba Michaela Uhlířová, která na zdrávku dojíždí z vesnice Kaliště, by ale raději seděla ve třídě. "Bude to víc práce," komentovala chystanou podobu vzdělávání pro nejbližší čas. Mladá dívka doplnila, že ve škole by učitelé předali žákům informace k jednotlivým tématům rovnou, ale takhle si je budou muset příští zdravotníci pracněji hledat třeba na internetu. Ve středu dopoledne se ale mimo jiné chystala i na to, že bude hlídat bratra Matyáše, kterému také zavřeli školu.

Školy mají být podle vládního opatření zavřené do odvolání, objevily už se návrhy z vedení ministerstva zdravotnictví, že by to mělo být alespoň měsíc. Mateřských škol se zavření do středeční 17. hodiny podle vládního opatření netýkalo.

V Českém Krumlově už bylo rozhodnuto dokonce i o zavření mateřských škol.