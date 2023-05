Stabilizační příspěvky 100 tisíc korun dostávají někteří mladí učitelé např. v Hradci Králové, a to pod podmínkou, že budou na škole učit dalších několik let. Náborové příspěvky pro pedagogy nabízí také Karlovarský a nově též Ústecký kraj. Ten pro střední školy, jež zřizuje, nabízí 200 tisíc korun novým učitelům informatiky, matematiky, fyziky či chemie nebo některých odborných předmětů. A přestože je nedostatek učitelů problémem i leckde na jihu Čech, náborové příspěvky do škol zatím zavedené nemají.

Kraj vytvořil aplikaci pro učitele

„Byla to jedna z variant, kterou jsme zvažovali. Ten důvod je takový, že i když je situace vážná, tak zatím není kritická. Situaci monitorujeme a máme ji pod kontrolou. Dokonce jsme v už druhým rokem kontaktu i s Jihočeskou univerzitou a všemi jejími fakultami, které vzdělávají učitele,“ přiblížil náměstek hejtmana Jihočeský kraje Pavel Klíma, který má ve své gesci právě školství.

Situaci by ale při hledání nových zaměstnanců měla školám, učitelům i absolventům vysokých škol, kteří hledají práci, a také studentům, kteří potřebují praxi, usnadnit speciální aplikace. „Vytvořili jsme aplikaci, která je vlastně databází a vstupují do ní jak studenti na fakultách, tak ředitelé všech jihočeských škol. Vypisují zde své požadavky na praxe i budoucí volné místo nebo rychlé volné místo,“ popsal Pavel Klíma.

Podle něj je problém také v tom, že pedagogové odcházejí učit z vysokých škol na ty střední. O tom, že by základní školy přetahovaly kantory ze středních škol, nemá náměstek hejtmana žádné informace.

Starosta na příspěvky nevěří

Podle starosty Třeboně náborové příspěvky problémy ve školství nevyřeší. Tam se ale základní školy, které město zřizuje, s nedostatkem učitelů nepotýkají. „Nemám žádné signály o tom, že by nám učitelé chyběli. Myslím si, že obě naše základní školy mají svůj učitelský kádr stabilizovaný,“ komentoval problematiku starosta Třeboně Jan Váňa. Pokud by ale problém s počty kantorů nastal, podpisové bonusy podle něj nejsou řešením. „Je to pouze přelévání z jednoho místa na druhé. Pokud jedna škola někoho takto polapí, tak zase bude chybět někde jinde,“ uzavřel s tím, že je především potřeba hlavně to, aby pedagogické fakulty vychovávaly dostatek budoucích kantorů, kteří tuto práci budou chtít skutečně dělat a nebudou přebíhat k jiným profesím.

Učitelé nebudou, tuší ředitelka

Náborové příspěvky nejsou téma, které by řešila ředitelka krumlovského gymnázia a zároveň členka Rady Asociace ředitelů gymnázií České republiky za Jihočeský kraj Hanu Bůžkovou. „My v naší škole máme naštěstí kapacitu naplněnou, ale vím o budějovických gymnáziích, že zoufale shánějí aprobace matematika, fyzika, IT a za chvíli i chemie nejsou na trhu. Na univerzitě končí velmi málo absolventů tohoto oboru,“ vysvětluje. „Informatici do škol v podstatě nejdou, a nejenom učitelé. U nás to není problém, máme velmi ochotného a pracovitého kolegu, nicméně na řadě gymnázií v republice, zejména ve větších městech, už to je veliký problém. Správce sítě tam často zaměstnávají na smlouvu o dílo, jelikož z tabulkových platů je nejsou schopni zaplatit. Ti lidé ve školství za nabízené platy jednoduše pracovat nebudou. Pohybují se v úplně jiných relacích.“

Tabulkové platy pro kantory sice vzrostly, ale stále to podle Hany Bůžkové není velká sláva a mladí učitelé často ze školství utíkají, byť krumlovskému gymnázium se povedlo učitelský sbor zásadně omladit. Z pohledu genderového jsou ženy a muži zastoupeny na škole téměř rovnoměrně.

Asociace ředitelů gymnázií nicméně potíže, které věstí budoucnost, řeší podle Hany Bůžkové už dlouho. „Často se dohadujeme s ministerstvem, vznikl např. upravený Rámcový vzdělávací program pro informatiku, navýšil se počet hodin informatiky, změnil se obsah výuky, role informatiků byla posílena, ale oni na trhu práce vůbec nejsou, jednoduše neexistují. Připomínali jsme na ministerstvu, že okamžitě budou chybět autoři,“ připomíná. „Je to ale těžké. Někdo z toho viní univerzity, ale když tam mladí nechtějí jít přírodní vědy studovat, a když už jich pár studovat jde, tak nechtějí do školství. Je to začarovaný kruh.“

Hana Bůžková, ředitelka Gymnázia Český Krumlov a členka Rady Asociace ředitelů gymnázií České republiky.Zdroj: Deník/Zuzana GabajováSouvisí s tím podle jejího názoru více věcí. „Ztratila se prestiž škol a kantorského povolání, učitelé jsou dnes, řekla bych, ‚nehájeni‘ před všemožnými, i anonymními a leckdy i sprostými útoky ze strany části rodičů, a souvisí s tím i právě finance. Není to jednoduchá věc a je to běh na dlouho trať. Obecně kantorské sbory stárnou a během pár let to bude velký malér,“ zopakovala Hana Bůžková.