České Budějovice - V těchto dnech nečistí ulice Českých Budějovic jen magistrát prostřednictvím firmy .A.S.A.

Nejen Lidickou třídu v Českých Budějovicích si berou také letos při jarním čištění do parády pracovníci Správy a údržby silnic Jihočeského kraje. Tato důležitá dopravní tepna patří totiž do majetku Jihočeského kraje. | Foto: Deník/ Petr Lundák

Úklidové čety také vysílá do práce Správa a údržba silnic (SÚS) Jihočeského kraje. SÚS po zimě čistí ty komunikace, které patří právě kraji anebo Ředitelství silnic a dálnic ČR.



Některým obyvatelům krajské metropole ale způsob jarního úklidu pod taktovkou silničářů příliš nevoní.



„Koukal jsem na úklid naproti pivovaru Samson, tam Lidickou čistili jenom okolo zaparkovaných aut. A přitom hromadu z nich by měli nechat odtáhnout,“ zlobí se Milan Krátký, který bydlí na Lineckém předměstí. „Určitě jarní čištění stojí nějaké peníze a jsou to i moje peníze. A takhle je to zbytečné, když nemůžou ulici vyčistit pořádně kvůli autům,“ kroutí hlavou Krátký nad prací pracovníků SÚS.



Značky zastavení ale zakazují



I přesto, že řidiče na úsek, který se bude uklízet, upozorňuje s předstihem dopravní značka Zákaz zastavení, vedení SÚS nemá pravomoc stojící auta odtahovat.



„Policii k tomu nevoláme. Říkám to i stěžovatelům, my očekáváme vstřícnost od lidí a očekáváme, že když jim uklízíme pod okny, tak si vozidla v uvedený den přeparkují,“ podotkl k tomu včera provozní náměstek českobudějovického závodu SÚS Zdeněk Slabý. „Ale bohužel je vstřícnost řidičů minimální, a proto dočisťujeme místo okolo zaparkovaných aut ručně,“ doplnil Slabý s tím, že například na Lidické třídě řidiči nerespektují značení mezi budovou okresního soudu a zmíněným pivovarem. „Jinak ve zbytku Budějovic jsou lidé vstřícní a snaží se svá vozidla parkovat jinam.“

S nerespektováním dopravních značek se ale zdaleka nepotýkají jen ti, kteří na jaře uklízejí město.



„Co jsme to ale za stát, že se nedokážeme vypořádat s těmi, kdo ignorují dopravní značky,“ míní Milan Krátký.



„My opravdu nemáme pravomoc odtahovat vozidla. Legislativa je v tomto ohledu velice problematická. Spoléháme se na slušné řidiče, kteří respektují dopravní značení,“ uzavřel problematiku odtahů náměstek Slabý.



Ulice musí vyčistit do konce května



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje musí podle zákona komunikace ve své správě vyčistit do konce měsíce května.



„Zákonem stanovené termíny úklidu po zimě se pokusíme v celém regionu České Budějovice zkrátit minimálně o čtrnáct dnů, to jest do patnáctého května,“ uzavřel Slabý.