Účelnou procházku připravili v rámci festivalu dokumentárních filmů Jeden svět vegani z Českých Budějovic. Pozvali další milovníky Branišovského lesa a vysbírali v něm odpadky. Narazili na konzervy, PET láhve i matraci.

Úklid Branišovského lesa | Foto: Deník / Radka Doležalová

Sešli se na autobusové točně na sídlišti Máj, nasadili si černé rukavice a do rukou vzali černé igelitové pytle. Všichni členové sedmnáctihlavé skupiny se mezi sebou ani neznali. Přišli mladí lidé s citem pro ekologii a přírodu, maminky s dětmi i starší obyvatelé sídliště Máj „Naše dnešní uklízení Branišovského lesa jsme uspořádali jako doprovodný program k lidsko-právnímu festivalu dokumentárních filmů Jeden svět. Jako spolek nazvaný Společný svět jsme s festivalem začali spolupracovat,“ vysvětlila Eva Hemmerová, sedmadvacetiletá žena, která nedělní úklidovou akci svolala. „Zabýváme se ekologií a také rostlinnou stravou a čas od času takové úklidy pořádáme. Tentokrát jsme zvolili Branišovský les, protože je tu často nepořádek a je to dobře přístupné. Sama jsem bydlela několik let tady na Máji, takže jsem sem chodila často běhat nebo na procházku. Je to moc hezké místo a je škoda, že je tu tolik odpadků.