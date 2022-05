Dopravní omezení teprve určí

"Vozovka se bude zřejmě opravovat po polovinách. Dopravně inženýrská opatření se teprve budou zpracovávat," uvedl Ivo Moravec ohledně možných dopravních omezení. Letos v létě chce radnice také na významnějších komunikacích ještě opravovat most v Nádražní ulici. To ale bude až poté, co skončí práce ve Strakonické pro Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Kdo se chystá autem do Budějovic, měl by vyrazit s předstihem

Podle náměstka primátora Iva Moravce je důvodem opravy mostu v Nádražní špatný stav vozovky. „Podle znaleckého posudku není most před zavřením, ale začíná do něj zatékat,“ říká Ivo Moravec ke stavu objektu. Náklady předpokládá město deset milionů korun.

„Na provedení bude půl roku,“ dodává Ivo Moravec s tím, že během stavby ale nebude most zcela uzavřen. „Vždy jedna strana bude průjezdná,“ upozorňuje Ivo Moravec.

V Suchomelské vodovod a osvětlení

Aktuálně se v Českých Budějovicích tento týden pro město z velkých dopravních investic začala stavět nová kruhová křižovatka v Branišovské ulici.

V Branišovské začala uzavírka, podívejte se na první chvíle

Rada města už podle náměstka primátora Petra Holického schválila také vypsání veřejné zakázky na přeložku vodovodního řadu a veřejné osvětlení v Suchomelské ulici. Předpokládaná cena je 12 milionů korun. "Chceme to ještě letos provést," uvedl Petr Holický ohledně možné realizace. Doplnil, že se jedná přibližně o 460 metrů dlouhý úsek vodovodního řadu včetně přípojek, zahrnující i boční ulice a veřejné osvětlení částečně zahrnuje také ulici Karolíny Světlé.