V Budějovicích začne 23. srpna 2023 oprava ulice Jana Opletala na sídlišti Šumava. Práce mají trvat do začátku října. V jihočeské metropoli musejí řidiči počítat s uzavírkou křižovatky Husovy třídy s ulicí Oskara Nedbala nebo se zúžením Strakonické. V regionu je významná třeba objížďka kvůli rekonstrukci mostu v Týně nad Vltavou.

Opravený most v ulici U Černé věže bude 18. srpna 2023 opět otevřen pro dopravu. | Foto: Deník/Edwin Otta

Velká oprava začne příští týden v budějovické ulici Jana Opletala. Vylepšení povrchu ulice v úseku od Branišovské až po přechod pro chodce v Oskara Nedbala zahrnuje také obnovu zálivu zastávky MHD "Šumava". Práce za více než 10 milionů korun začnou podle tiskové mluvčí českobudějovického magistrátu Jitky Welzlové 23. srpna frézováním povrchu komunikace. Oprava se chystá na etapy, ale po celou dobu akce nebude ulice průjezdná pro osobní ani nákladní dopravu mezi ulicemi Branišovskou a Oskara Nedbala.

Práce se budou týkat i zmiňovaného zálivu MHD nebo chodníkových obrubníků. V ulici položí stavaři nové konstrukční vrstvy vozovky a práce má ukončit 3. října nastříkání vodorovného dopravního značení. Zhotovitelem je firma Eurovia CS, a.s., která zároveň stavebně upraví parkovací stání podél ulice Jana Opletala mezi Sokolskou a sjezdem na účelovou komunikaci před Mateřskou školou Emy Destinnové. Navrženo je tam devět kolmých stání o šířce 1,85 m. Rozšířením prostoru pro auta dojde k zúžení chodníku. Díky tomu nebudou parkující vozidla zasahovat do rozhledových polí křižovatky a zároveň budou mít při výjezdu dostatečný manévrovací prostor v přilehlém jízdním pruhu.

Kratší cesta po přechodu

U přechodu pro pěší na nároží s ulicí Sokolská bude chodník naopak rozšířen až k hraně jízdního pruhu. Tím se zkrátí délka přechodu a zajistí rozhledové poměry. Dále dojde k posunutí uliční vpusti i sloupku se světelným blikačem a k úpravě hmatových prvků. Tato dopravní vylepšení budou stát 1,7 milionu korun.

V době oprav nebude možné projíždět z ulice Branišovská do Oskara Nedbala. Vjezd bude umožněn pouze vozidlům MHD. Oprava komunikace je rozložena do dvou etap. Začne úsekem od ulice O.Nedbala po křižovatku s ulicí Větrná. Druhá etapa bude navazovat uzavírkou z ulice Větrná do ulice Branišovská

Husova třída, Lidická a Strakonická

V Českých Budějovicích musejí řidiči počítat s pokračováním rekonstrukce Strakonické ulice na sídlišti Vltava, což znamená zúžení Strakonické na polovinu. Rekonstrukce Strakonické ulice by měla být hotova do 20. srpna 2023. Jen na jeden jízdní pruh se aktuálně zúžila také Lidická třída v úseku poblíž hranice katastru města. Kvůli opravě vozovky se projíždí na semafory.

Úplně je uzavřena křižovatka Husovy třídy s ulicí Oskara Nedbala. Opravy se týkají vozovky a plynovodu a jsou rozděleny do několika etap. Práce na plynovodu potrvají do 26. září. Křižovatka ulic Husova a Oskara Nedbala zůstane uzavřena do 23. srpna.

U Černé věže skončí

O dva týdny dříve oproti plánu má v pátek 18. srpna skončit rekonstrukce frekventovaného mostu přes Mlýnskou stoku v ulici U Černé věže. Náměstek primátorky Michal Šebek zmínil, most se opravoval kvůli poškození, které se týkalo nejen vozovky, ale i nosných konstrukcí.

Centrum obsadí divadelníci, na nábřeží připravují rekonstrukci kanalizace

Další ročník multižánrového festivalu Město lidem, lidé městu v centru Českých Budějovic nabídne v pátek 25. a v sobotu 26. srpna bohatý program v historickém centru. Akce se chystá na náměstí Přemysla Otakara II., které zůstane z části uzavřené, ale také v přilehlých ulicích nebo na Piaristickém náměstí. Program nabídne cirkusová, taneční i jiná představení. Ale také rozsáhlé uzavírky mimo náměstí i v jiných částech historického centra Českých Budějovic.

Dopravu omezí i investice města do kanalizace na Zátkově nábřeží. V jihočeské metropoli v pondělí 4. září 2023 začnou za úplné uzavírky práce na výměně kanalizace na Zátkově nábřeží u Zlatého mostu na levém břehu Malše. Jde o 52 metrů dlouhý úsek. „Potrubí nového sběrače bude ukládáno do hloubky 5 metrů pod úrovní hladiny podzemní vody ve velmi malém sklonu nivelety dna. Při výstavbě navíc nesmí dojít k odstávce provozu kanalizace, protože je nutné zajistit bezpečný odvod odpadních vod stokovou sítí na městskou centrální ČOV a zajistit bezproblémovou dodávku pitné vody,“ přibližuje akci náměstek primátorky Petr Maroš s tím, že původní kanalizační sběrač pochází už z roku 1887 a je daleko za svou technickou životností.

Uzavírky v Ledenicích nebo Týně nad Vltavou

Až do 20. prosince 2023 mají trvat práce na rekonstrukci kruhové křižovatky a blízkého mostu v Ledenicích. Pro řidiče to znamená objížďku, jejíž okruh v zásadě vede z Českých Budějovic jižně nebo severně přes Třeboň. Akci financují Správa a údržba silnic Jihočeského kraje (10 662 768,62 Kč bez DPH) a městys Ledenice (1 307 431,32 Kč bez DPH).

Další uzavírka začala v minulých dnech na trase Rudolfov - Lišov kvůli stavbě obchvatu Lišova. V lokalitě Na Klaudě už není možné ze silnice I/34 (Lišov - České Budějovice ) odbočit na Rudolfov a naopak. Trasa budoucího obchvatu Lišova se totiž v místě kříží se silnicí II/634 z Rudolfova do Lišova. Podle Adama Kolouška z tiskového oddělení Ředitelství silnic a dálnic ČR je uzavírka silnice II/634 úplná a je plánována do 30. června 2024.

V Puklicovce kdosi poškodil desítky automobilů. Policie hledá svědky

V Týně nad Vltavou trvá uzavírka pro nákladní automobily kvůli rekonstrukci mostu přes Vltavu. Objížďka vede až po dálnici D3 a přes Ševětín nebo České Budějovice. Osobní dopravě slouží provizorní most. Akce Jihočeského kraje má skončit příští rok v létě.