Ministerstvo životního prostředí má v nejbližší době povolit průzkumné geologické práce.

Edvard Sequens u mapy okolí Janocha vysvětlil, co by průzkumné práce a stavba úložiště vlastně obnášely. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

V sobotu 20. dubna se budou na čtyřech místech České republiky pod názvem Den proti úložišti konat akce kritizující způsob, jakým se připravuje v tuzemsku zřízení hlubinného úložiště jaderného odpadu. Pro jeho vznik je zatím vytipováno několik míst, včetně lokality Janoch nedaleko Temelína a Hluboké nad Vltavou.

Michael Forman, mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti a starosta města Horažďovice, upozorňuje, že obce ve vybraných lokalitách jsou nespokojené se způsobem probíhajícího výběru jednoho území pro stavbu hlubinného úložiště. Podle Michaela Formana nemají dostatečný vliv na proces výběru. Ohledně jihočeské lokality Janoch se přitom všechna čtyři dotčená zastupitelstva vyjádřila ke zřízení úložiště odmítavě. Přesto se ale jedná o geologickém průzkumu území. Případné hlubinné úložiště by se rozkládalo na ploše přibližně dvacet kilometrů čtverečních (ale v podzemí) a zasahovalo by samo nebo doprovodnými vlivy na katastr Hluboké nad Vltavou (přesněji Purkarec), Temelína, Olešníku a Dřítně. Jihočeské obce ale nejsou přímo členy Platformy proti úložišti. To je za lokalitu Janoch jen spolek Satis.

Stop Janoch. Den proti jihočeskému úložišti jaderného odpadu se konal v roce 2023 v sobotu 15. dubna. Protestující se sešli před tvrzí Býšov nedaleko Temelína, pak se vydali na symbolický pochod a nakonec zasadili strom čistoty.Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

Podle sekretáře Platformy proti úložišti Edvarda Sequense se hlavní akce na Českobudějovicku konala s předstihem už ve středu 17. dubna 2024. V Hluboké nad Vltavou v zasedací síni městského úřadu se debatovalo o případném rozsahu úložiště a o tom, co všechno by to znamenalo pro okolí. Například o vlivu dopravy nebo o rozsahu hloubených štol. Rubaniny se má ocitnout na povrchu několik milionů tun a celkem by to znamenalo objem odpovídající přibližně Cheopsově pyramidě. Řeč byla mimo jiné také o tom, jestli třeba obyvatelé obcí v okolí Janochu mají o projektu dostatek informací.

V sobotu se na Českobudějovicku bude konat jen menší symbolická akce u plánovaného povrchového areálu úložiště poblíž Nové Vsi. Větší akce se budou konat v západních Čechách v lokalitě Březový potok v Pošumaví, kde se letos Den proti úložišti soustředí do Velkého Boru. Na Vysočině se uskuteční happening v Budišově v zámeckém parku s opékáním buřtů a debatou. Na Jihlavsku se bude konat happening v místě plánovaného povrchového areálu u Dolní Cerekve se symbolickým přehazováním horkých brambor a poté do noci „tvořivá intervence“ na vrcholu Čertova Hrádku pod názvem Occupy Čerťák.

Jednání temelínského zastupitelstva se 3. května 2023 týkalo i úložiště jaderného paliva v lokalitě Janoch.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Podle státní Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) je ale v České republice nutné dlouhodobé úložiště zřídit. Lokalita se hledá tak, aby především vyhovovaly její geologické poměry, protože fyzickou ochranu uloženého odpadu zajišťuje zejména přírodní bariéra – hornina, ve které bude úložiště vybudováno.

Vliv na každodenní život

Povrchový areál úložiště je jako jiné průmyslové stavby. Hlubinné úložiště regionu přináší podle webu SÚRAO řadu výhod. Nejvýznamnějšími jsou finanční příspěvky a zvýšení zaměstnanosti. Předpokládají se investice do infrastruktury nebo dopravní obslužnosti. Nedílnou součástí bude i zvýšení zaměstnanosti, jelikož stoupne poptávka po službách.

O možnost provádět geologické průzkumné práce ve čtyřech vybraných lokalitách v současné době zvažovaných pro možné budoucí umístění hlubinného úložiště požádalo SÚRAO vloni. Podle informací Deníku o tom nyní rozhoduje ministerstvo životního prostředí. O povolení pracovat na průzkumných územích žádá SÚRAO do roku 2032.

Finální lokalita by podle aktuálního schváleného harmonogramu měla být známá do roku 2028, k tomu je ale potřeba mnoho vzájemně koordinovaných postupů. „Podání žádosti o stanovení průzkumného území je významným krokem na cestě k výstavbě hlubinného úložiště radioaktivních odpadů v České republice. Plníme tím také podmínky evropské taxonomie, aby mohlo být jádro považováno za čistý zdroj elektrické energie,“ říká Lukáš Vondrovic, ředitel SÚRAO. Dodává, že se stanovením průzkumných území se podle zákona pojí i finanční příspěvky. „Každá obec zahrnutá do průzkumného území získá příspěvek ve výši 600 000 korun ročně. Dále také příspěvek ve výši 0,40 koruny ročně za každý čtvereční metr katastrálního území obce, na němž je průzkumné území stanoveno, a to po celou dobu stanovení průzkumného území. Příspěvky obce mohou použít dle svého rozhodnutí,“ uvedl Lukáš Vondrovic.