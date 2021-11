Hřbitov u sv. Otýlie v Českých Budějovicích.Jiří Pomeje, herec a producent, který odešel do hereckého nebe v roce 2019 ve věku 54 let, pocházel z Českých Budějovic a pochován je na hřbitově sv. Otýlie v jihočeské metropoli.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Jiří Pomeje, herec a producent, který odešel do hereckého nebe v roce 2019 ve věku 54 let, pocházel z Českých Budějovic a pochován je na hřbitově sv. Otýlie v jihočeské metropoli. Jiří Pomeje se na počátku kariéry věnoval především tanci, z toho deset let závodně. Účinkoval i v baletu Jihočeského divadla, kde nastudoval představení Borise Asafjeva Bachčisarajská fontána.

V roce 1988 absolvoval DAMU. Poté si zahrál v televizních pohádkách, seriálech i filmech. Věnoval se i produkci filmů.