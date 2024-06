Undergroud zaparkoval v Depu

Sobotní oslavy 115 let českobudějovické MHD začaly na Novohradské dnem otevřených dveří a odpoledne se přehouply do kulturní akce s názvem Undergroud in Depo, která přilákala stovky diváků a posluchačů.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Undergroud zaparkoval v Depu. | Foto: Radek Gális