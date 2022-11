Na tři etapy měli v Olešnici rozdělenou opravu stropů v zámečku, který patří obci. Podle starosty Rudolfa Mareše se už osm místností s podporou financí z ministerstva kultury opravilo v minulých dvou letech. Poslední etapa se čtyřmi stropy přišla na řadu letos. V Olešnici také chtějí požádat o dotaci na instalaci solárních panelů na většinu obecních budov. Důvodem je možná úspora nákladů na energie. Z připravených investic má být ještě do konce roku v obci hotové napojení novostaveb ve směru na Trhové Sviny na vodovod.

Letos, stejně jako v předchozích letech, poskytne město České Budějovice občanům zdarma posypový materiál pro zimní údržbu chodníků. „Už několik let tak vycházíme vstříc všem, kteří se starají o chodníky v blízkosti svého domova. Na jednu nemovitost bude k dispozici 40 kg čistého písku. Pokud se jedná o bytový dům s více vchody, dostane 40 kg každý vchod,“ říká Tomáš Kubeš, vedoucí odboru správa veřejných statků.

Vloni tři sta pytlů

Samotný závoz písku realizuje společnost FCC České Budějovice s.r.o. a předání je prováděno proti podpisu. Pro bytové domy většinou objednávají posyp hromadně přímo správci budov, například Správa domů a KT služby. „Během loňské zimy bylo zavezeno 298 pytlů, což je 11.920 kg písku. První letošní žádosti už evidujeme. Zvýšený zájem se samozřejmě vždycky nějak odrazí od aktuálního počasí,“ dodává Tomáš Kubeš. Požadavky na posyp je třeba sdělit na telefonních číslech 386 802 502, 386 802 519.

Před hasičárnou

Vánoční stromeček obce Ločenice se rozsvítí v neděli 27. 11. 2022 v 17:00 hodin. "Všichni se sejdeme na návsi před hasičárnou. Bude bohatý doprovodný program a všichni společně přivítáme v Ločenicích adventní čas. Jako tradičně se bude podávat Ločenický punč a pro děti teplý čaj," zve starosta obce Jaroslav Bína. "Dále máme připravenou na 6. 12. Mikulášskou show," dodává Jaroslav Bína.

Bazar pro kostel

Náboženská obec Československé církve husitské v Trhových Svinech pořádá v husitském kostele v Bezručově ulici v sobotu 26. listopadu od 10 do 17 hodin bazar hraček, sportovních potřeb a dekoračních předmětů (oblečení a elektrospotřebiče nebudou do prodeje přijímány).

Výtěžek z bazaru bude věnován na připojení kostela k vodovodní a kanalizační síti. „Zapojit se můžete darováním věcí, ale také jejich zakoupením,“ nabízí všem zájemcům účast na akci organizátorka Danuše Petříková. Příjem věcí bude ještě v pátek od 14 do 18 h v kostele.

Pokřtí novinky

Ze soudních zápisů, kronik a archivů čerpali Jan Štifter a Daniel Kovář, kteří představí v neděli od 16 hodin v KIC Trhové Sviny dvě nové knihy. Jan Štifter publikaci Já tě musím uškrtiti o hříšných lidech Trhosvinenska. Oba autoři společný svazek Něchov, osm století na kopci z edice Na dohled (od Trhových Svinů).

Čtvrtý ročník sbírky na univerzitě

Od 28. listopadu může každý opět přinášet použité knihy do Akademické knihovny Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, a tím podpořit dobročinnou sbírku Srdce za knihu. Po kontrole darované knihy putují do prodeje za symbolických 50 korun. Celý výtěžek ze sbírky a z prodeje bude věnován ARPIDĚ, centru pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením.

Téměř každý z nás má doma knihu, kterou jen tak do ruky již nevezme. Někomu jinému však může velice dobře posloužit. A právě to je smyslem sbírky Srdce za knihu. „Každý, kdo se rozhodne do sbírky darovat použitou knihu, si bude moci vybrat knižní záložku s jedním z několika motivů jako malé poděkování,“ vysvětluje Helena Vorlová, ředitelka Akademické knihovny Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Sběr použitých knih je však jen půlkou celé akce. „Uvítáme všechny typy knih, od románů přes pohádky, cestopisy, kuchařky až po sbírky básní. Jedinou podmínkou je, že knihy nesmějí být poškozené nebo napadené plísní. Takové z pochopitelných důvodů přijmout nemůžeme. Darované knihy budeme třídit a ty v dobrém stavu budeme prodávat za symbolických 50 korun,“ doplňuje Helena Vorlová. Výtěžek sbírky bude věnován českobudějovickému centru ARPIDA.

Sběrné i prodejní místo knih se nachází u infopultu v přízemí Akademické knihovny v Branišovské ulici v Českých Budějovicích. Knihy můžete přinášet kdykoliv v provozní době knihovny, a to až do 15. prosince. Zakoupit knížky bude možné od pondělí 28. listopadu do středy 21. prosince.

Obrovský zájem veřejnosti byl překvapením

Akademická knihovna pořádá již čtvrtý ročník. „Rádi bychom navázali na předchozí ročníky. Když jsme sbírku pořádali poprvé, veřejnost darovala více než 2 400 knih a celkový výtěžek dosáhl padesáti tisíc korun,“ dodává Helena Vorlová. Podrobnosti o aktuálním ročníku sbírky najdete na webu knihovny.