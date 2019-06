Starosta města uvedl, že změny se týkají prostranství autobusového nádraží, ale ne budovy. Borovanští upraví spořádání zastávek pro autobusy, zastávky se postaví za sebe. „Také se upraví parkovací místa, vznikne stání pro kola a přestaví se to tak, aby se tam dnešní větší a širší autobusy dokázaly vytáčet,“ vysvětlil starosta města Petr Jenkner připravené plány.

Po kompletní rekonstrukci autobusového nádraží se navýší kapacita parkovacích míst na 38. Podle starosty města Petra Jenknera nyní autobusy zde neparkují dobře. „Rozšíří se komunikace, aby se autobusy mohly předjíždět. Autobusy jsou totiž širší, mají velká zrcátka a jde o to, když první autobus nabírá lidi a druhý ho chce předjet, aby se tam vešel a neurazil si zrcátka,“ řekl Petr Jenkner s tím, že po rekonstrukci by mělo dojít k lepšímu napojení na silnice druhé třídy, protože nádraží je téměř v křižovatce těchto komunikací.

Celková rekonstrukce potrvá od července do listopadu. Projekt autobusového nádraží není zcela nový. „Je to součástí úprav náměstí Borovany, jde o jednu z etap. My jsme převzali záměr z předchozích let a pouze jsme ho zaktualizovali. V rámci rekonstrukce počítám s omezeným provozem autodopravců. Vyjadřoval se nám českobudějovický Jihotrans a jindřichohradecký autodopravce,“ dodal starosta z Borovan Petr Jenkner.

Jenže budova autobusového nádraží, která není pro obyvatele komfortní, se zatím opravovat nebude. „Je tu stará hala a je potřeba ji opravit. Tady padá kus zdi. Nedávno spadla omítka na paní, asi před čtyřmi měsíci,“ řekl Aluy Ahmed, provozovatel sousedního podniku s občerstvením. „Zatéká dovnitř, když prší. Já jsem si stropy udělal sám, aby mi sem nezatékalo. Lidé sem do nádražní budovy chodit nechtějí,“ dodal Aluy Ahmed. Další obyvatel úpravy nádraží kvituje. „Myslím si, že je to dobře, že se nádraží rekonstruuje,“ řekl Martin Kundrát.

Zrekonstruované autobusové nádraží slouží už nějaký čas v Trhových Svinech. K rekonstrukci v Trhových Svinech uvedl tehdy generální ředitel dopravní společnosti Robert Krigar, že náklady byly přes šest milionů korun. Z velkých autobusových nádraží v jižních Čechách byl jako poslední zrekonstruován terminál v Českém Krumlově. Investorem byl Českokrumlovský rozvojový fond a celkové úpravy areálu skončily až nyní otevřením nového parkoviště. Samotné autobusové nádraží vybavené novým informačním systémem nebo krytými nástupišti zahájilo provoz loni v prosinci.